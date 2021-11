Luego de los resultados en la primera vuelta presidencial, Evópoli decidió darle su apoyo al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, pese a que anticiparon que no formarán parte de ese eventual gobierno.

Para profundizar en esta decisión, CNN Chile conversó con el presidente del este partido, Andrés Molina, quien aseguró que está fue una posición de partido y por lo tanto harán campaña por todo el país por esta carta presidencial.

“Se decidió darle a José Antonio Kast el apoyo electoral, y también entregarle a través de una campaña interna de Evolución Política recorriendo Chile, porque se entiende que hay dos proyectos y tenemos la responsabilidad histórica donde no podemos darle el apoyo a uno“, aseguró.

Molina enfatizó en este último punto, explicando que ese es la principal razón de esta determinación del partido. “Nosotros estamos apoyando una opción porque estamos en peligro histórico de nuestro país. Aquí la diferencia es con un proyecto político que está probado en el resto del mundo y es un desastre”, sostuvo.

También criticó las nuevas declaraciones del candidato Gabriel Boric sobre la ley de indulto, donde aseguró que no habrá beneficio a quienes quemaron iglesias, Pymes o que saquearon supermercados.

“Fantástico que vayamos cambiando el discurso, lo felicito, pero cuidado, porque voy perdiendo la confianza cada día más en un candidato que va cambiando de un lado a otro, viendo que ahí está la respuesta para sacar más votos. Porque estas no son las declaraciones de él. Él ha estado votando que la violencia al interior de los propios partidos políticos no sea condenada. Aquí se ve la conducta respecto a como enfrentamos este tipo de violencia, que hoy ha hecho que muchos voten por José Antonio Kast“, emplazó.

“Gabriel Boric también les dijo a las personas que no tenía las condiciones para ser presidente de Chile. Entonces entendamos los riesgos que estamos asumiendo cuando tenemos una persona con esas características. No es menor. Aquí se necesitan liderazgos que le den tranquilidad a Chile. Este no es un juego, es administrar un país”, agregó respecto a la carta de Apruebo Dignidad.

Respecto al voto del ex abanderado presidencial del partido, Ignacio Briones, confesó que espera que siga la decisión del partido. “Nosotros hemos votado una posición institucional, y él es un militante disciplinado, pero al mismo tiempo se les da la libertad a los individuos por temas individuales. No afectamos la decisión de cada individuo. Pero si la institución nos entrega la responsabilidad que tenemos. Pero hay que preguntarle a Ignacio si él va a estar”, afirmó.

Por último, Molina aclaró que desde Evópoli no están sacrificando sus principios y que seguirán trabajando por un proyecto en la centro derecha. “No estamos sacrificando nuestros principios ni nuestros valores, cuando estamos diciendo a los chilenos el riesgo que hay de votar por Boric. Y por eso que nosotros nos quedamos fuera del gobierno. Porque vamos a seguir desarrollando esta centro derecha moderna y extendiendo la mano hacia sectores que no tiene a veces domicilio. Creo que ese es el camino que corresponde”, concluyó.