Este miércoles en la comuna de Lo Espejo el abanderado presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, vivió una dura jornada cuando se desplegó junto a su comando para realizar una actividad de campaña en un estrecho pasaje.

Un grupo de vecinos increpó a parte del equipo republicano, acusándolos a ellos, y en particular al aspirante a La Moneda, de “no querer hacer nada por las mujeres”, además de tildarlo de nazi y pinochetista. Pese a que por parte del comando intentaron calmar los ánimos, los vecinos insistieron en las acusaciones y en que “no lo queremos aquí”.

Finalmente, escoltado por un gran contingente de Carabineros que respondió con carro lanza aguas y lacrimógenas a los vecinos, Kast abandonó el lugar mientras le lanzaban algunas piedras a su auto.

Mientras por un lado, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, condenó lo sucedido y recordó que “a mí también me ha tocado vivir situaciones parecidas de diferentes sectores”, por otro, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC) utilizó Twitter para referirse al episodio.

Primero, lanzó una dura crítica por el gran contingente policial que se desplegó durante la actividad del candidato presidencial, manifestando que “hoy a las 08:34 horas llamamos [a Carabinero] por asaltos ocurridos frente a la Municipalidad y aún estamos esperando. Lo mismo ocurre con VIF (violencia intrafamiliar), robo, portonazos, choques e incluso asesinatos”.

Luego, tras un tweet en que Kast la criticó por no condenar la violencia sufrida, Reyes se refirió específicamente al hecho, señalando que “lamento y condeno la violencia contra su equipo, así como contra cualquier persona. Espero estén bien. No use este lamentable episodio para desviar la atención. Quienes nos consideran como ciudadanas de segunda clase están en su Partido”, pidiendo públicamente que le avisaran al candidato, porque la tendría bloqueada en la red social.