Diputado Giordano apunta al PC por haber inscrito a Jadue: “Nosotros como Frente Amplio no lo hubiésemos hecho”

El parlamentario FA afirmó que si bien prefiere "ver el vaso medio lleno", efectivamente el Partido Comunista debió "haber hecho un análisis de riesgo" al llevar como candidato al exalcalde de Recoleta, quien ya no podrá participar de las elecciones parlamentarias.

El distrito 9 se quedó sin una de las cartas oficialistas que parecía tener altas chances de ser elegido. Luego que se determinara la inhabilidad de Daniel Jadue para poder participar del padrón electoral, y por ende poder ser candidato, en la centro izquierda surgen nuevos desafíos para no perder dicho bastión.

Sobre esto conversó en CNN Prime el diputado Andrés Giordano (FA), quien disputará aquel distrito y afirmó ver “el vaso medio lleno” en el sentido de que existen “otros siete candidatos en la lista que no tienen ningún problema con la justicia”.

“Evidentemente hay responsabilidades del partido que lo promovió, de haber hecho un análisis de riesgo de alguien que podía perder derechos civiles”, aseguró el parlamentario, apuntando a que en el Partido Comunista se debió haber hecho ese análisis sobre los peligros.

En ese sentido, se sumó a los dichos de la propia candidata presidencial Jeannette Jara, quien había expresado en su momento que hubiese preferido que el exalcalde de Recoleta se dedicara a su defensa en vez de una candidatura.

“Los partidos políticos que promueven candidaturas donde efectivamente se pueden poner en entredicho la integridad de toda una lista tienen que hacer esa reflexión. (…) Nosotros no hubiésemos presentado un candidato que pone en entredicho el estándar que nosotros tenemos para avalar candidaturas. Pero segundo, tiene impacto en otros compañeros de lista (…) Como Frente Amplio no lo hubiésemos hecho”, aseguró.