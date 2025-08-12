Andrés Couble, secretario general del FA, compara dichos de Kast sobre el Congreso con Trump, Milei y Bolsonaro: “Es peligroso”

El dirigente del FA, Andrés Couble, se refirió en CNN Prime a los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast, quien, en un seminario, planteó: "Hoy no hay respeto por la autoridad. El Congreso es importante, pero no tan relevante como algunos piensan".

El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, se refirió en CNN Prime, a las declaraciones del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en un seminario afirmó que “hoy no hay respeto por la autoridad. El Congreso es importante, pero no tan relevante como algunos piensan”.

En conversación con la periodista Mónica Rincón, Couble subrayó: “Creo que llama la atención. Es peligroso cuando alguien que aspira a la presidencia tiene palabras que parecieran de desprecio hacia otro poder del Estado, que por lo demás tiene la labor de fiscalizar los actos del Gobierno y actuar como contrapeso en la separación de poderes”.

Lee también:Kast y eventual minoría parlamentaria en su próximo Gobierno: “El Congreso es importante, pero no tan relevante como piensan”

El dirigente manifestó que este tipo de expresiones le recuerdan a líderes como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Asimismo, cuestionó la postura de Kast: “No sé por qué plantear una idea que es así de simple, que el Gobierno puede hacer cosas por decreto —y todos los gobiernos lo hacen, algunas de ellas sin requerir una ley—, pero decirlo despreciando a otro poder del Estado”.