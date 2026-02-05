Andrade asegura que sería “un poquito imprudente” invitación a Jara a sumarse al PS sin previas conversaciones

El expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se refirió en CNN Chile a la invitación que algunos militantes realizaron a Jeannette Jara para sumarse a la colectividad, en medio de las diferencias que mantiene actualmente con el Partido Comunista.

El expresidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la invitación que algunos militantes socialistas han hecho a la excandidata presidencial Jeannette Jara de sumarse a la colectividad, en medio del proceso de reflexión que enfrenta sobre su continuidad en el Partido Comunista (PC).

En ese contexto, señaló que no tiene conocimiento de si ha existido alguna conversación formal entre el PS y la exministra del Trabajo.

“Valdría la pena hacerlo antes de un anuncio de esta naturaleza. ¿Qué pasa si ella dice que no? O si ella dice que quiere dar, en primer lugar, una pelea interna… aparentemente existen otras destacadas figuras del PC para constituirse en un bloque. Estas invitaciones sé que suenan interesantes. Además generan una expectativa mediática, pero creo que pueden ser un poquitito imprudentes desde el punto de vista de que no sean parte de una cosa más general”, subrayó, y destacó que Jara “tiene una matriz política muy cercana a la del socialismo chileno”.

Consultado por los dichos del exdiputado Hugo Gutiérrez contra el mandatario Gabriel Boric, a quien tildó de “cobarde y servil” por “congeniar” con Estados Unidos respecto a su postura sobre Cuba, el exministro respondió: “Creo que una de las cosas que hay que valorar en Chile son sus instituciones, y la presidencia de la República es una institución. Uno debe ser siempre respetuoso de esa institución, prescindiendo de quién ejerce el cargo”.

En su experiencia, reconoció que “tuve muchas discrepancias con el expresidente Piñera, pero nunca le falté el respeto. Y si alguna vez exageré, me disculpé con él, personalmente”, y agregó que “las opiniones de Hugo es que van más allá de lo que debe ser, desde el punto de vista de lo que me refiero. A la presidencia de la República siempre hay que cuidarla”.

En esa línea, remarcó que Boric, en reiteradas ocasiones, ha transparentado su postura en materia de política exterior, específicamente sobre Cuba y Venezuela.

“Él ha dicho en reiteradas ocasiones que rechaza todo tipo de dictaduras y las ha ejemplificado”, cerró.