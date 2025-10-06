“Anatomía del poder ilegal”: El libro de Lucía Dammert que investiga los nuevos métodos de las bandas criminales en América Latina

Lucía Dammert, doctora en Ciencia Política, entregó detalles en CNN Chile sobre el lanzamiento de su nuevo libro, "Anatomía del poder ilegal", que indaga en la extensión de la corrupción, la violencia y las nuevas formas de operar de las bandas criminales en América Latina.

Lucía Dammert, doctora en Ciencia Política, habló en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre el lanzamiento de su nuevo libro, Anatomía del poder ilegal, que aborda la violencia, el crimen organizado y la corrupción en América Latina.

Según Dammert, la región enfrenta una serie de factores que alimentan estos fenómenos, como el desarrollo de múltiples mercados ilegales, el tráfico de migrantes y la trata de personas, afectando principalmente a las mujeres.

Entre los elementos que habilitan estos mercados, destacó el uso de armas, que les permite controlar territorios y enfrentarse entre sí. También enfatizó la importancia del lavado de activos, señalando:“Como son mercados, y esto es importante que todo el mundo lo entienda, como son mercados, no se acaban por ir a tomar preso al último de la fila que está vendiendo la cocaína”.

Dammert agregó: “Llevamos 30 años con la guerra contra las drogas y hoy día América Latina produce más cocaína que antes. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento, que estos mercados tienen tal capacidad económica que los niveles de corrupción institucional e individual han aumentado en la región, pero de una forma radical. Y, en tercer lugar, una capacidad estatal de fiscalización cada vez menor”.

Por tanto, reiteró que actualmente en América Latina no hay capacidad estatal suficiente para afrontar este fenómeno y enfatizó:“La novedad es que estos son mercados que se convirtieron en globales”.

En este contexto, remarcó que es fundamental luchar contra la corrupción, precisando: “Tiene que sí tener tolerancia cero y castigos durísimos. Porque una de las cosas que vemos en América Latina es que el castigo duro está muy puesto en la última línea”.

En cuanto a las organizaciones delictuales en Latinoamérica, a nivel existen algunas reconocidas, como el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa. Sin embargo, existen pequeños grupos que pueden estar integrados por entre 10 y 20 personas que participan en alguna organización, pero lo que hay que considerar es que: “Estas son flexibles, o sea se atomizan, se juntan para cosas concretas, no necesariamente son estas pandillas con un jefe que los persigue para siempre”.

Estos grupos también tienen acceso a armas, lo que convierte a la región en una de las más violentas del mundo. Sin embargo, Dammert aclaró que la violencia no siempre está presente: “Cuando el mercado está equilibrado, no hay violencia. Entonces generalmente cuando uno ve peak de homicidios, es porque algo está pasando, que han llegado nuevos jugadores a ese mercado”.

Ficha técnica del libro

Autora: Lucía Dammert

Editorial: Ariel

Temática: Ciencias humanas y sociales, ciencias políticas, periodismo y actualidad política.

Páginas: 280