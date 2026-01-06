#LODIJERONENCNN hoy es noticia

“Sigue gobernando la estructura criminal en esta colaboración forzosa con Trump”: El análisis de la situación en Venezuela

Por CNN Chile

06.01.2026 / 19:41

La académica de la Usach, Neida Colmenares, advirtió que el chavismo atraviesa uno de sus momentos más críticos, tras el ataque militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, en un escenario marcado por la falta de movilización social, el debilitamiento de la oposición y el cuestionamiento al liderazgo de María Corina Machado.

La académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, Neida Colmenares, analizó este martes a situación política interna que se vive en Venezuela, luego del ataque militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En conversación con Hoy Es Noticia, la experta afirmó que el chavismo atraviesa un momento sumamente difícil en el país caribeño, marcado por su incapacidad para movilizar apoyo social y por un progresivo debilitamiento de su estructura política.

“El chavismo ni siquiera logró movilizar”, agregó.

Ataque en Caracas, por parte de Estados Unidos

El sábado pasado se registraron bombardeos e inhabilitaciones en instalaciones militares, aeropuertos y sedes del poder político, incluyendo el Palacio Federal Legislativo, Fuerte Tiuna, los aeropuertos de Charallave y El Hatillo, además de bases militares en Caracas, La Guaira, Barquisimeto y Miranda.

Tras el ataque, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se hará cargo de gobernar a Venezuela durante una “transición ordenada” y calificó a la dirigente opositora María Corina Machado como una “mujer gentil, pero no tiene el respeto en todo el país”, descartándola como opción gobernante tras la detención de Maduro.

En este contexto, la académica calificó como “preocupantes” sus declaraciones sobre Machado, advirtiendo que “desmerecen su liderazgo” en un momento crítico para la oposición venezolana.

Sigue gobernando la estructura criminal con Delcy Rodríguez en esta colaboración forzosa con Trump”, sostuvo.

Finalmente, Colmenares advirtió que la oposición venezolana se encuentra severamente debilitada, ya que gran parte de sus cuadros políticos están en el exilio o privados de libertad, lo que dificulta cualquier salida política institucional en el corto plazo.

