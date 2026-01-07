“La gran jugada de Trump”: Análisis de la estrategia detrás del ataque de EE.UU. en Venezuela y su objetivo real

El experto advirtió además que la oposición venezolana ha quedado fuera del escenario político y que, pese al impacto simbólico de la captura, la situación en Venezuela no ha cambiado en la práctica.

Este miércoles, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, analizó el actual escenario geopolítico y las tensiones generadas tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que provocó la detención del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concretado el sábado pasado.

En conversación con Hoy es Noticia, el experto aseguró que el principal objetivo de Estados Unidos tras el operativo militar es “controlar las reservas de petróleo de Venezuela y evitar que este recurso siga llegando a países como Cuba, Irán o China”, estrategia que catalogó como “la gran jugada de Trump”.

Rojas señaló que Estados Unidos “volvió a mirar al resto de América Latina y se ha dado cuenta de que hay un desorden, desde su perspectiva, que no le parece favorable”.

Sobre las relaciones bilaterales, estimó que “probablemente, Chile bajo el gobierno de José Antonio Kast va a tener una relación menos tensa con Estados Unidos“.

“Si eso se traduce en beneficios es algo que está por verse”, añadió.

Ambiente en Venezuela

Respecto a la situación venezolana, el experto comentó que “en este momento no hay ningún incentivo para volver a Venezuela” y que, aunque la captura de Maduro fue “un cambio muy espectacular, cinematográfico y simbólico”, “en la práctica no se traduce en que hablemos de una Venezuela diferente”.

Finalmente, advirtió que “la oposición venezolana y sus líderes han quedado fuera del escenario político. Eso es gravísimo”.