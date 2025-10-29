“La violencia estatal incrementa el nivel de homicidios”: Análisis de operativo en Río que dejó más de un centenar de muertos

En conversación con CNN Chile, Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, advirtió que este tipo de operativos tienden a incrementar el ciclo de violencia en lugar de desarticular a las organizaciones criminales.

El megaoperativo policial lanzado este martes en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, dejó al menos 132 muertos, incluidos cuatro agentes, según informó la Defensoría Pública regional.

Se trata de la operación más letal registrada en la historia de la ciudad.

La acción, que se desarrolló en las favelas de la Penha y el Complexo do Alemão, movilizó a 2.500 policías y decenas de vehículos blindados con el objetivo de ejecutar 100 órdenes de prisión.

Hasta ahora, se han reportado 81 detenidos, 93 fusiles incautados y la decomisación de media tonelada de drogas, de acuerdo con datos oficiales.

Escalada de violencia y denuncias por “represión desmedida”

Habitantes de las zonas afectadas denunciaron excesos policiales y ejecuciones extrajudiciales, luego de que decenas de cuerpos fueran encontrados por familiares y vecinos en una plaza de la favela de la Penha.

La Defensoría Pública confirmó que acompaña las búsquedas y recopiló testimonios para “contribuir a una respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.

Pese a las cifras entregadas por el organismo, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aseguró en conferencia de prensa que solo tiene confirmados 58 fallecidos, aunque reconoció que el número “seguro aumentará”.

El poder del Comando Vermelho

En entrevista con Hoy Es Noticia, Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, explicó que el operativo refleja tanto la magnitud del poder del Comando Vermelho como el fracaso de las estrategias represivas del Estado brasileño.

“Hoy se habla de que el Comando Vermelho tiene cerca de 40 mil miembros y controla alrededor del 60% del territorio de Río de Janeiro”, señaló.

La académica advirtió que este tipo de operativos tienden a incrementar el ciclo de violencia en lugar de desarticular a las organizaciones criminales.

“La violencia estatal lo único que hace es incrementar el nivel de homicidios. Estas organizaciones tienen la capacidad de reponerse”, afirmó.

Alarma internacional por la magnitud del operativo

Cárdenas subrayó que el grado de violencia registrado en Río —tanto por parte de la policía como de las facciones criminales— ha generado preocupación internacional.

“El nivel de violencia, tanto de la policía como la respuesta de esta agrupación, ocasionaron las alarmas internacionales”, dijo.

La especialista advirtió que la militarización de la seguridad pública en Brasil ha tenido efectos devastadores en las comunidades más vulnerables.

“Estos operativos masivos no solo provocan muertes indiscriminadas, sino que refuerzan la presencia del crimen organizado al interior de las favelas”, apuntó.