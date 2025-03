Ana Lya Uriarte tras nuevos antecedentes del Caso Monsalve: “Pareciera que hay más de una lectura”

La exministra y militante del PS se refirió a la investigación en contra del exsubsecretario del Interior, a propósito de las últimas imágenes difundidas en las que se le ve caminando junto a la denunciante.

A fines de noviembre del año pasado Canal 13 reveló un video que hasta ese punto no estaba contemplado en las indagatorias del caso contra Manuel Monsalve. En el registro se logra divisar una parte del trayecto en que el exsubsecretario camina junto a la denunciante, segmento de su recorrido que era uno de los vacíos en la investigación.

El caso completo, desde la forma en que Monsalve dejó su cargo hasta cuando empezaron a conocerse antecedentes de la investigación, pero sobre todo este nuevo antecedente, fue “un punto de inflexión”, según comentó la exministra Ana Lya Uriarte en entrevista exclusiva con CNN Chile.

“Ahí hubo un punto de inflexión que no habíamos visto antes. Porque no sé si describir la imagen es bueno, porque tengo respeto por la denunciante. Pero lo que apreciaba en esa imagen, no era una actitud de forzamiento por parte de Manuel, de menoscabo o de forzamiento a algo. Se veía algo distinto”, aseguró Uriarte.

En esa línea, la exministra señaló querer mantener el respeto por la denunciante y evitar afectarla en el camino a defender a Monsalve, pero que de todas formas “pareciera que hay más de una lectura”, por lo que esperará lo que determine la justicia.

