Ampliación del plazo de detención en la nueva Ley de Flagrancia: Penalista advierte sobre riesgos de “desnaturalizar” la norma

El Gobierno del presidente José Antonio Kast promulgó esta semana la nueva Ley de Flagrancia, una reforma legal que modifica las facultades operativas de las policías, lo que permite la extensión del plazo de detención de una persona.

El principal eje de la iniciativa comprende la ampliación del plazo para capturar a una persona sospechosa. Para carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) pasa de 12 a 24 horas. Mientras que para la Autoridad Marítima se extiende hasta por 48 horas.

En entrevista con CNN AM, el abogado penalista de la UDD, Nelson Salas, analizó el impacto de la medida, valoró el respaldo legal para levantar registros de cámaras de seguridad y alertó sobre los peligros que abre la falta de contrapesos inmediatos durante las primeras diligencias.

Ampliación del plazo de detención

Salas explicó que la flagrancia comprende dos dimensiones en el derecho penal chileno: La situación natural, cuando una persona es sorprendida cometiendo el delito, y las llamadas hipótesis de flagrancia, cuando la persona huye del lugar o es encontrada portando especies robadas.

Con la entrada en vigor de esta reforma, el plazo de detención se extiende por 24 horas, lo que permite un “mayor tiempo de acción”.

“El plazo de la flagrancia era acotado, era delimitado a 12 horas desde la ocurrencia del hecho. Y esta modificación lo duplica. Entonces es un cambio no menor; esto tiene pros y contras“, sostuvo el especialista.

“Si uno lo analiza desde la perspectiva de facultades policiales, es un plus. O sea, tienen un mayor tiempo para realizar estas primeras diligencias, para poder identificar a una persona y detenerla inmediatamente. Si lo que la flagrancia delimita es una detención inmediata y que esa persona en un plazo antes de 12, ahora de 24 horas, sea detenida y sea puesta a disposición de la justicia“, profundizó.

Alerta por detenciones sin orden judicial

El especialista aseveró que la ley tiene ventajas y desventajas. No obstante, subrayó que la extensión de la ventana de flagrancia otorga una amplia autonomía a las policías, ya que no necesita una autorización previa de un juez o una orden por parte del Ministerio Público.

“Entre más horas pasan, (…) muchas veces esa prueba se diluye y en algunas hipótesis va a ocurrir, hasta el día de hoy ocurre, que hay personas que son detenidas en flagrancia y con posterioridad se verifica que en realidad ocurrió un error de identificación o que en realidad no era tan clara su participación, pero esa persona ya fue detenida, fue puesta a disposición de la justicia”, sostuvo el especialista.

Frente a este escenario, Salas remarcó que “es una facultad para funcionarios de Carabineros o PDI; claro que les entrega mayores herramientas, pero a su vez, tiene que verse y regularse en forma bien restrictiva“.

“La flagrancia en sí misma, que era en principio detener a una persona con las manos en la masa, se está desnaturalizando. Ya no es un tiempo de 12 horas, sino que es un día entero, 24 horas. Bajo eso puedo decir que lo cierto es que cuando existen cambios legislativos que entregan mayores facultades funcionales a Carabineros, (…) esas modificaciones generalmente van en ascenso, no decrecen. Sería muy extraño que posterior y se regulara esta norma y se dijera: ‘mire, en realidad 24 horas es mucho, dejémoslo en 18′”, advirtió.

Solicitud de cámaras

Otro de los ejes principales es que permite a cabineros, PDI o funcionarios navales grabaciones de cámaras de seguridad durante las primeras horas de investigación.

“Antes muchas veces las defensas discutían: ‘Mira, ¿sabe qué? Acá ocurrió un hecho’, y los funcionarios de carabineros o PDI comenzaron a realizar diligencias autónomas, (…) O sea, empezaron a actuar por sus propios medios, con su propia voluntad, sin una instrucción del Ministerio Público“, explicó Salas.

Y concluyó: “En Chile, quien dirige la investigación es el fiscal del Ministerio Público. Entonces eran cuestionables estas primeras diligencias. Ahora la ley le entrega expresamente a funcionarios de Carabineros, PDIo funcionarios de la Guardia Armada Marina, dentro de un plazo especial de 48 horas, la posibilidadde recabar ellos directamente esta información“.