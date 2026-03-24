Alza de los combustibles: Andrea Repetto dice que medidas anunciadas podrían haberse aplicado en forma paulatina

La economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica dijo en Hoy es Noticia de CNN Chile que el Estado chileno "sí tiene capacidad financiera" y que "si el gobierno quiere recortar gastos para financiar una rebaja de impuestos, podría recortar gastos para financiar el Mepco hoy día y la rebaja de impuestos más adelante. Tienen distintos mecanismos para enfrentar eso".

Este lunes el Gobierno anunció que el precio de los combustibles sufrirá un alza a partir de este jueves, con un incremento para la gasolina de 93 octanos y el diésel.

La situación, según detalló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ocurre por una “débil” y “estrecha” situación fiscal, junto con el conflicto que se desarrolla durante las últimas semanas en Medio Oriente. Debido a esto último, el petróleo ha experimentado un aumento en su valor a nivel mundial.

En Hoy es Noticia, la periodista Matilde Burgos entrevistó a Andrea Repetto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, para abordar las consecuencias de las medidas anunciadas.

#HoyEsNoticiaCNN | Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC, por alza de los combustibles: “Ciertamente el fisco puede enfrentar esto. Además, el gobierno quiere hacer recortes”@matiburgos 💻 https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/5wmuNNexxL — CNN Chile (@CNNChile) March 24, 2026

En esa línea, comentó que actualmente Chile tiene un bajo endeudamiento fiscal internacional y el “cobro adicional que nos hacen por lo riesgoso que son las deudas del Estado es muy bajo. Tenemos niveles mucho mejores que algunos países en Europa. O sea, si el Estado requiere liquidez, podría ir a endeudarse. La mirada en la caja es una mirada bien limitada sobre las circunstancias”.

La economista señaló que cuando se dice que el Estado quedó sin dinero y que la caja quedó “vacía”, “uno se pregunta en qué fue lo que gastó el gobierno pasado que no estaba aprobado por el Congreso, que no estaba en un presupuesto y que nos dejó en estas circunstancias tan inesperadas. La mirada en la caja es muy limitada. Hay que mirar las circunstancias completas, la capacidad de endeudamiento, los compromisos que hayamos tomado”.

Con todo, el discurso del Gobierno ha enfatizado que asumió la administración en una situación peor de la que se esperaba.

Consultada sobre si este discurso es falaz, Repetto respondió que ese es “un discurso que no toma en cuenta que llevamos más o menos 18 años de déficit fiscal consecutivo (…) Nuestro Estado de manera permanente ha estado gastando más que los recursos que puede recaudar. Eso ha generado esta tendencia en crecimiento de la deuda”.

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Al Gobierno de Kast “le tocó lo que hicieron la suma de los anteriores y, si este gobierno no ordena un poquito las finanzas públicas, le va a dejar el adicional al gobierno que viene”.

De todos modos, precisó que si bien hay una tendencia que no ha sido la mejor, “no estamos en un mal nivel”.

Con todo, planteó que la pregunta es si hay capacidad de financiamiento y “nosotros tenemos un Estado que sí tiene capacidad financiera”. Además, “si el gobierno quiere recortar gastos para financiar una rebaja de impuestos, podría recortar gastos para financiar el Mepco hoy día y la rebaja de impuestos más adelante. Tienen distintos mecanismos para enfrentar eso”.

A juicio de Repetto, el drástico cambio en el precio de los combustibles tiene su explicación en que desde el Ejecutivo piensan que “esto va a durar mucho tiempo y que vale la pena tomar el costo político de lo que está sucediendo o porque simplemente quieren reducir el tamaño del Estado, que para eso lo eligió la ciudadanía; esto es algo que se prometió en la campaña y quieren empezar a hacer la obra y este es un problema adicional que no quieren financiar”.

“Hay un poco de esas dos cosas en esa decisión”, acotó.

En ese sentido, apuntó a que hay otros modos de hacer la rebaja de gastos, que “eso no es la única manera de enfrentar el alza del precio de los combustibles. Puede ser mucho más gradual porque había un compromiso con la ciudadanía de estabilizar ese precio porque sí hay posibilidades de financiamiento, sobre todo si esto es de un corto plazo”.

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Cuando se le preguntó quiénes podrían ser los más afectados con las medidas del Gobierno, Repetto respondió: “En general, cuando suben los precios, las personas que no tienen cómo proteger su salario o los recursos que reciben, quedan más desprotegidas. Si tú tienes un contrato en UF, por ponerlo en extremo, entonces la inflación se resuelve directamente. Tus ingresos suben con el costo de la vida”.

Aunque para “la mayoría de la gente no es su circunstancia. A la mayoría de la gente se le reajustan sus ingresos una vez al año, en la medida que perduren en ese año en el trabajo, y por lo tanto, en general, cuando tenemos inflación, los economistas decimos que esto es un impuesto regresivo. Es un impuesto que se les está poniendo a las personas y las que más lo pagan son las personas que menos ingresos tienen”.

Junto con ello, comentó que la aplicación en forma paulatina de las mismas medidas provocaría menor inflación.