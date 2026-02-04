“Es de mucho interés de él”: García y la conversación sobre permisología en reunión con su sucesor en Economía

El biministro entregó detalles sobre el encuentro que sostuvo con Daniel Mas, futuro ministro de Economía en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Los permisos sectoriales y el trabajo que queda por delante habrían ocupado gran parte de la conversación de traspaso.

Este miércoles se dio el inicio de las obras de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, proyecto que luego de dos años comienza a ver la luz.

Al respecto, el biministro de Economía y de Energía, Álvaro García, aseguró que esta era una “muy buena noticia para el país” pues no solo traería energía más barata sino también significará empleo durante su construcción.

“En el ámbito ambiental, limpia la matriz energética y por lo tanto disminuye los efectos del cambio climático”, agregó el secretario de Estado.

Junto a Kimal-Lo Aguirre el trabajo del Estado ahora será aumentando las líneas de transmisión medias, algo que según el biministro será un trabajo de los próximos años pero que ya está en curso.

Por otro lado, García destacó que el proyecto viera la luz en dos años, considerando los procesos y tramitaciones que deben realizarse para estar en línea con las exigencias de distinto orden que contempla nuestra legislación.

“Es de felicitar a la empresa que recogió buena información, mantuvo una buena relación con los vecinos, lo que facilitó el diálogo y ciertamente el trabajo del medioambiente, no solo en su dimención técnica de asegurarse de que la reglas ambientales se cumpliesen sino también de participación ciudadana”, subrayó el jefe de las carteras de Economía y de Energía.

Permisología y el traspaso en Economía

Asimismo, el secretario de Estado se refirió a la reunión que sostuvo con quien será su sucesor en la cartera de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas.

Al respecto, sin revelar detalles de la conversación afirmó que una de las grandes temáticas que abarcó gran parte de la instancia fue la “permisología”, sobre todo considerando las promesas de campaña respecto a destrabar aquellos nudos que, a juicio del presidente electo, están retrasando el avance de proyectos de inversión.