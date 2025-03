Álvaro García reconoce que carrera presidencial para Tohá “está cuesta arriba” y dice que su candidatura “no es de continuidad”

A pesar de considerar que la competencia es difícil, el miembro del equipo programático de la exministra del Interior, señaló que los números de Tohá en las encuestas están mejorando rápidamente y que su visión para el país ganará apoyo.

El exministro Álvaro García, miembro del equipo programático de la candidatura de Carolina Tohá, asegurando que su eventual gobierno será la “continuación” de a actual administración de Gabriel Boric.

“No es una candidatura de continuidad, es una candidatura de futuro que asume los desafíos de futuro (…) Va a tener vínculos o anclas con gobierno pasados, ella ha participado en varios gobierno de Chile, y que está orgullosa, ya que en los que participó Carolina promovieron el mayor ritmo de crecimiento que ha tenido el país en su historia. Rescatar esa experiencia es positivo”, sostuvo en conversación con CNN Prime.

En la misma línea, aseguró que la competencia que enfrenta la exministra del Interior se encuentra “cuesta arriba“.

No obstante, aseguró que “los números están siendo cada vez más auspicioso. Carolina ha subido mucho en las encuestas en breve tiempo y en la medida que el país escuche su visión y no lo que le ha tocado en materia de seguridad en este Gobierno, sus números seguirán incrementando”.

Álvaro García, miembro del equipo programático de Tohá: "Está cuesta arriba la competencia, pero no aminora el esfuerzo que vamos hacer"

Por otro lado, apuntó a los candidatos que no proponen soluciones a los problemas contingentes, utilizándolas como un argumento de campaña para captar votos: “Me preocupa las no propuestas. Hay muchas personas que dicen que van a eliminar la delincuencia de una, pero no dicen cómo, lo repiten 25 veces, solidarizan con los chilenos que la sufren, ¿cómo? No lo dicen”.

“Me preocupa el abuso del sentimiento de los chilenos violentados por el crimen sin proponer soluciones” puntualizó.