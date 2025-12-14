Álvarez afirma que Kast “necesita invitar” a los cuadros de Chile Vamos para formar su gobierno

Consultado sobre si replicaría el mismo diseño inicial de la administración de Gabriel Boric, donde Apruebo Dignidad se encontraba en primera línea y luego el Socialismo Democrático, respondió: “Fue un fracaso total, cuando además le agregaba cierta superioridad moral de alguno sobre otro. Creo que es una buena lección de lo que no hay que hacer”.

El exministro de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez, analizó en Tolerancia Cero la relación entre el gobierno entrante y Chile Vamos.

Consultado sobre la frase del timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en agosto de este año en el programa Mesa Central, en la que señaló que sobre José Antonio Kast “en el área ejecutiva él tendrá sus cuadros propios y tendrá que llamar a sus aliados naturales”, y considerando que el Partido Republicano ha sostenido sentirse más cercano a Johannes Kaiser y al Partido Social Cristiano, Álvarez señaló: “Me pareció que esas declaraciones fueron desafortunadas desde el punto de vista histórico y político, y es lo que ocurrió: por cercanía ideológica, por patriotismo, también por interés personal, iba a ser muy rápido que los cuadros de Chile Vamos, del mismo Partido Libertario y de otros estuvieran disponibles. Y ha sido así. Ha sido mucho más rápido incluso de lo que yo esperaba, con mucha fuerza”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que la alianza no ha puesto ninguna condición para ser parte de la administración. Respecto a la incorporación de figuras de Chile Vamos, sostuvo que altos dirigentes han comentado que se encuentran en conversaciones.

“Y no me queda la duda: Kast no solo va a querer invitar, necesita invitar, el tamaño del Estado, las responsabilidades que hay que asumir, las millas de cargos se hacen absolutamente indispensables, y, como lo dijo recién en su discurso, alcanzar a mucha más gente y, en ciertas materias, probablemente a gente que apoyará en ciertos temas en una tarea de gobierno”, complementó.

Al preguntarle sobre el diseño que tuvo el inicio de la administración de Gabriel Boric respecto a los “anillos”, donde se encontraba más cercano Apruebo Dignidad y luego el Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Liberal, Álvarez respondió:“Fue un fracaso total, cuando además le agregaba cierta superioridad moral de alguno sobre otro. Creo que es una buena lección de lo que no hay que hacer, sobre todo, pero siempre hay que pensar en otros gobiernos. El diseño tanto de segundos pisos como de coaliciones siempre es complejo y distinto; yo creo que cada presidente tiene que ir definiéndolo”.