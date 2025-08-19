Fuga en Valparaíso: Alessandri acusa falta de liderazgo y emplaza al ministro de Justicia a “proponer medidas de emergencia o renunciar”

El diputado UDI Jorge Alessandri criticó la respuesta del Gobierno tras la fuga de tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

“Yo no veo acá líder, no está el Presidente de la República arriba de los problemas, no veo sentido de urgencia”, señaló en entrevista con CNN Chile Radio.

¿Qué dijo el diputado Alessandri?

Alessandri emplazó al titular de Justicia, Jaime Gajardo, a adoptar definiciones inmediatas: “Una de dos, pues debería proponer las tres medidas de emergencia rápido, al mismo tiempo reformular esa cárcel donde hablaron de la niebla, o renunciar, porque si usted no propone nada ante una crisis, usted no es apto para el cargo”.

El parlamentario describió el cuadro penitenciario como crítico. “Chile ha dado un espectáculo muy triste en materia carcelaria, es vergonzoso lo que nos ha pasado”, afirmó, y añadió que “el sistema evidentemente hace agua por todas partes”.

El diputado indicó que la Comisión de Constitución, que preside, citó al ministro de Justicia para abordar la situación carcelaria y los protocolos aplicados en el recinto porteño.

La fuga desde el penal de Valparaíso involucró a tres internos identificados por las autoridades. De acuerdo con los antecedentes conocidos, los reos cortaron barrotes y salieron con apoyo externo mediante un cable de acero sujeto a un vehículo, en un hecho registrado durante la madrugada del 15 de agosto.

La Policía y Gendarmería activaron operativos de búsqueda y un sumario administrativo.

El Gobierno anunció un plan con 17 medidas para reforzar la seguridad penitenciaria, que incluye un informe de seguridad perimetral en 24 horas, la revisión de la clasificación de la población penal en 72 horas y un diagnóstico para redistribuir dotaciones de gendarmes.

Además, la autoridad reconoció fallas en el control y la segmentación de internos y dispuso reubicaciones de mandos en el recinto.