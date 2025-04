Weber critica a Boric por dichos contra Trump en medio de guerra arancelaria: “No contribuyen a una relación de Estado”

El exsubsecretario de Hacienda cuestionó el tono del Presidente frente a EE.UU. y pidió prudencia en el manejo de las relaciones exteriores, en un momento marcado por tensiones económicas globales.

El economista y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, cuestionó este martes en CNN Chile Radio las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra su par estadounidense, Donald Trump, en el contexto de la creciente guerra arancelaria entre China y Estados Unidos.

A juicio del exautoridad, el tono empleado por el mandatario chileno no se condice con la prudencia que exige la política exterior en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

“Las relaciones internacionales tienen que ser manejadas con la máxima prudencia por el Gobierno”, afirmó Weber, y agregó que “las declaraciones iniciales del Presidente, a mi juicio, no contribuyen a una relación de Estado al más alto nivel”. Esto, en referencia a los dichos de Boric en los que calificó a Trump como “todo lo que no me gusta” y lo comparó con un “emperador”, en el marco de su gira por India.

Weber señaló que, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, los vínculos bilaterales deben regirse por criterios estratégicos. “Estamos hablando del país más poderoso del mundo. Lo que haga o deje de hacer EE.UU. tiene efectos inmediatos en Chile”, advirtió.

En ese sentido, apuntó que la actual escalada arancelaria impulsada por Trump puede repercutir directamente en la economía nacional, tanto por la caída del precio del cobre como por el aumento del dólar, que ya se ha acercado a los $1.000.

“Cada centavo que cae el cobre son 35 millones de dólares menos para Chile. Si se sostiene la baja, podríamos perder hasta 650 millones en recaudación”, proyectó.

Por lo mismo, Weber insistió en que la política exterior debe mantenerse alejada de juicios personales y enfocarse en resguardar los intereses del país: “No es el momento de tensionar relaciones con potencias que influyen directamente en nuestra economía”.

El economista también extendió su llamado a la política interna, especialmente ante la discusión de reformas tributarias. “Estamos en un año electoral, y discutir alzas o bajas de impuestos ahora no es recomendable. Hay que actuar con la misma prudencia hacia adentro que se exige hacia afuera”, concluyó.