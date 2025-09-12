Sepúlveda, vocera de Jara, y resolución contra Jadue: “Creo que Jeannette tenía razón, es bueno que se dedique a su defensa”

La senadora y miembro del equipo de la candidata oficialista se refirió a la resolución del Tricel que deja fuera del padrón al exalcalde de Recoleta, afirmando que si bien en el comando esto "no es tema", sí cree que el tiempo le dio la razón a la abanderada.

Este viernes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio a conocer que excluiría a Daniel Jadue del padrón electoral vigente, con lo cual quedaría atrás su pretención de candidatura a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto habló la vocera de comando de Jeannette Jara, la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.), afirmando en primer lugar que la situación judicial y la trama sobre la candidatura del exalcalde de Recoleta “no ha sido tema” en el equipo.

“La candidata y todo el comando ha estado dedicado a la campaña, a recorrer Chile, etc. Y entendemos que esto tiene que ver con los partidos políticos, especialmente aquí con el Partido Comunista, pero además no nos toca dar juicio de las resoluciones de los tribunales”, expresó la parlamentaria.

En su momento la propia candidata fue consultada sobre la situación de Jadue, a lo que ella contestó que hubiera preferido que se abocara a su defensa judicial. “Creo que Jeannette Jara tenía razón, es bueno que se dedique a su defensa, que hoy día es lo más importante. Pero insisto, nosotros no estamos en esa. Nosotros estamos en la campaña, en recorrer Chile, en recoger ideas”, comentó Sepúlveda.