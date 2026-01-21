Alcalde de Renca cuestiona estrategia de seguridad de Kast: “Habría sido muy distinta si asumía Rodolfo Carter”

El alcalde de Renca destacó la claridad del futuro gobierno de Kast en términos económicos, pero aseguró que en el aspecto de la seguridad la agenda no ha sido lo suficientemente específica.

El alcalde de Renca, Claudio Castro (DC) se refirió al nuevo gabinete del presidente electo José Antonio Kast y una eventual pausa del traspaso de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En conversación con CNN Chile Radio, Castro sostuvo que el gobierno entrante siempre ha sido muy claros respecto a la agenda económica, pero tanto con la agenda de seguridad.

“Tuvimos nombres que fueron cambiando en el tiempo, la estrategia en seguridad habría sido muy distinta si asumía Rodolfo Carter, este ministerio pasó de el exalcalde de La Florida, el exgeneral Bassaletti y otros nombres que le ponían una impronta a ese ministerio que era distinta dependiendo de quién asumía” dijo.

En esa misma línea, el alcalde de Renca señaló que el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de seguridad le parece que es un nombre interesante y con buena experiencia por su trabajo en fiscalía.

A pesar de no tener claridad respecto a cómo la futura administración de Kast manejará la seguridad nacional, Castro sí comparte que este tema es la prioridad del país. “El tema de la seguridad primó en el debate electoral, yo hice campaña, escuché a los vecinos de Renca, me tocó estar en otras comunas y la seguridad sin ninguna duda es un elemento central”

“Ahí yo también veo un riesgo, porque el gobierno de emergencia no es que simplifique problemas sino que más bien pone el foco en problemas que son muy complejos” añadió Castro.

¿Se paraliza la implementación de los SLEP?

El 11 de marzo, junto al cambio de mando, asumirán los nuevos ministros, en el área de la educación tomará el cargo María Paz Arzola y se espera que el nuevo gobierno ponga en pausa la implementación de los SLEP.

Ante esto el alcalde Castro afirmó que pausar la implementación de los SLEP es una mala idea, pero si le parece bien que se haga una revisión a estos.

Además, se refirió al posible termino del sistema conocido como la “tómbola”. “La tómbola ha sido una forma de llamar al proceso de selección donde las familias tienen la posibilidad de elegir, siempre que se asignan los colegios, siempre que hay cupos limitados y más demanda tiene que haber una forma de selección” comentó.

“Cuándo asumí como alcalde, los vecinos de Renca llegaban a pedirme a mí por favor que les hiciéramos un cupo en los colegios que tenía mayor demanda y así funcionaba antes” señaló el edil.