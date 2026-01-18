Alcalde de Penco afirma que han debido evacuar “más del 90% de la comunidad” por incendios forestales

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, reportó en CNN Chile que hasta ahora los incendios forestales no han sido “controlados” y que la comuna enfrenta una situación compleja, marcada por la falta de agua y problemas en el suministro eléctrico.

En ese contexto, señaló que el siniestro que se inició durante la noche del sábado 17 de enero hasta ahora se encuentra “desatado” y “no ha sido controlado”. Debido a esta situación, se ha debido evacuar a más del 90% de la comunidad.

Ante este panorama, subrayó que se requiere mayor seguridad y apoyo en los albergues, además de artículos de primera necesidad para las familias afectadas.

Entre las principales dificultades, detalló problemas en el acceso al suministro eléctrico y falta de agua. “Un porcentaje importante se encuentra sin electricidad”, remarcó.

Por otro lado, enfatizó que “hoy lo más importante es garantizar la vida”.

La reunión con el Presidente Boric y el llamado a José Antonio Kast

En cuanto al encuentro con el jefe de Estado, Gabriel Boric, el jefe municipal valoró la recepción que tuvo su solicitud. Sin embargo, enfatizó: “El mismo llamado de desesperación que le hice a Boric se lo hago a Kast, que en el mes de marzo asumirá como presidente”.

