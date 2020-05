El alcalde de Colina, Mario Olavarría, se refirió este martes a las denuncias de colapso de hospitales de la Región Metropolitana en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Según detalló la autoridad municipal en conversación con CNN Chile, los adultos de la comuna que necesiten atención por COVID-19 van al Hospital San José, mientras que los niños al Hospital de Niños Roberto del Río.

Es por eso que se refirió a la situación que se vive en el primero de los dos hospitales mencionados: “No sé si hay un colapso, pero está atochado de gente en el San José”.

Lee también: Cámara de Diputados aprobó indicación ingresada por el gobierno para realizar cuenta pública a distancia

En la misma línea, añadió que tiene conocimiento de que las “ambulancias para llevar a pacientes más graves están esperando entre 5 y 8 horas“, aunque agregó que ese establecimiento “está derivando a otros centros hospitalarios”.

Motivo por el que el alcalde Olavarría sostuvo que “ojalá hubiera un hospital de campaña en la zona más equidistante, más cerca a Américo Vespucio, por Colina tenemos muy buenos lugares”. Uno de esos espacios que mencionó es el de “las Fuerzas Armadas tienen un lugar espectacular ahí que podría adaptarse como hospital para evitar el atochamiento del San José”.



Evaluación de cuarentena

Además, se refirió a cómo ha visto el cumplimiento de la cuarentena que se aplica en su comuna. Según señaló, la mayoría de los vecinos cumple con las indicaciones, pero otros “arman asados, ponen música a todo dar”.

“En días de cuarentena hemos logrado más de 200 fiscalizaciones por no cumplimiento de la norma y muchos detenidos por haberla infringido. Es un porcentaje menor, pero hace ver que hay un grupo de gente que no está dispuesta o no entiende en lo que estamos“, añadió.

Ayuda del gobierno

Consultado por las principales necesidades de Colina, el jefe comunal dijo que son dos. Por una parte, las sanitarias, “la posibilidad de tener un lugar como hospital de campaña, algo similar y hay lugares que se prestan para eso”.

Y en segundo lugar, se encuentra “producto de las cuarentenas y todo este tiempo, mucha gente está perdiendo su trabajo y sustento”. “Esa gente lo esta pasando mal”, sumó.

Lee también: Habilitan primer Hostal Sanitario Municipal en Santiago: Cuenta con baño privado, televisión, teléfono e Internet

En tanto que por las cajas de alimentos que entregará el gobierno y fueron anunciadas por el presidente Sebastián Piñera, el alcalde detalló que a su comuna le corresponden 25 mil cajas, lo que califica como “un buen número y nosotros hemos organizado desde de junio un aporte de gas licuado”.

Junto a lo anterior, adelantó que las cajas del gobierno “no van a llegar todas la mismo tiempo, porque no hay stock para todo eso, pero sí van ir llegando y a partir del fin de semana o más tardar el lunes”, según le dijo el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Eso sí, sinceró que “no sabemos lo que contienen” y que, respecto a la distribución, “nosotros no vamos a decidir las personas (que la reciban) sino las poblaciones más vulnerables, ahí se van a entregar por parte del municipio”. Para esto, contrataron 27 furgones escolares para ir dejar la mercadería”.