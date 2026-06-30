Agustín Romero (REP) tras cruce con Evelyn Matthei: “No tengo que pedir disculpas por nada. Para mí esto está absolutamente cerrado”

Fue el pasado 16 de junio cuando se abrió una controversia entre el Partido Republicano y Chile Vamos. Todo comenzó cuando el diputado republicano Agustín Romero reaccionó en X a una nota publicada por CNN Chile sobre el respaldo de Evelyn Matthei a la candidatura de la exministra Macarena Lobos para la Secretaría del Senado. En esa oportunidad, escribió: “Quinto lugar”.

Por su parte, la excandidata presidencial de Chile Vamos respondió al parlamentario: “Honorable diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas. Saludos”. Ante ello, Romero replicó: “Estimada Evelyn… Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos”.

Posteriormente, en Radio Infinita, Romero afirmó: “Evelyn Matthei tiene derecho a opinar lo que quiera. Yo no voy a polemizar con Evelyn Matthei. Para nosotros no es una figura relevante; puede ser relevante para Chile Vamos, y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa”

La polémica no quedó solo en las redes sociales, sino que también se trasladó a la arena política. La Unión Demócrata Independiente (UDI) defendió la trayectoria política de la exministra del Trabajo y exigió una disculpa pública.

“Exigimos una disculpa pública, clara y sin ambigüedades, del diputado Romero o del Partido Republicano. De no mediar dicha rectificación, entenderemos que estas declaraciones constituyen una postura oficial, ante lo cual advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas”, señalaron en una declaración.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre el cruce que protagonizó con Matthei, Romero sostuvo que es importante que el oficialismo trabaje enfocado en una alianza de gobierno.

En cuanto a si le pediría disculpas a la exalcaldesa de Providencia, respondió en CNN Prime: “No tengo que pedir disculpas por nada. Me hago cargo de lo que digo. Ya respondí y, para mí, esto está absolutamente cerrado”.

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