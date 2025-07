Agente de Tiane Endler critica malas prácticas de colegas en la industria del fútbol: “Muchos no actúan con ética”

En conversación con CNN Chile Deportes, Edgar Merino cuestionó la falta de ética de algunos agentes en el fútbol profesional y defendió un modelo de representación centrado en el bienestar de los deportistas.

Edgar Merino, representante FIFA y director de la agencia Solo Cracks, alzó la voz contra las malas prácticas que, según afirma, aún persisten entre algunos agentes del fútbol profesional, especialmente en el masculino.

Merino, conocido por representar a figuras como Tiane Endler y Fabián Hormazábal, ha centrado gran parte de su carrera en el desarrollo del fútbol femenino, donde —asegura— ha priorizado el bienestar de sus representadas por sobre beneficios económicos.

“Obviamente en el fútbol hay un estereotipo bastante marcado con los representantes, porque muchos no hacen las cosas de forma ética y eso termina manchando a quienes sí buscamos trabajar bien“, señaló Merino en conversación con CNN Chile Deportes.

El agente enfatizó que su enfoque ha sido siempre estar del lado del jugador o jugadora, incluso cuando eso implica no recibir comisiones.

“En el fútbol femenino me ha tocado más de 1.500 veces no ganar nada, pero si era lo mejor para la deportista, avanzaba igual. Eso en el masculino no siempre ocurre, porque muchos agentes anteponen sus intereses”, afirmó.

Merino también se mostró comprometido con impulsar una renovación en el rubro asegurando ser más “de la nueva escuela, donde buscamos ser colaborativos. El mercado es amplio, se puede crecer sin monopolios y con buenas prácticas“, agregó.

Finalmente, destacó su rol como agente FIFA, y reafirmó su compromiso con generar un impacto positivo en la industria: “Me apasiona apoyar a los futbolistas, pero también ayudar a nuevos agentes a que ingresen con valores y profesionalismo al mundo del fútbol”.

Revisa la entrevista completa a continuación: