Aedo anuncia que será el primer DC en sumarse el comando de Jeannette Jara

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, anunció en CNN Prime que formará parte del comando de la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si se incorporará al comando de Jara, Aedo respondió: “Es lo más probable. He conversado con ella y me ha autorizado a decir que, efectivamente, me va a convocar”. Y agregó: “Tenemos que conversar en qué, en lo específico, pero yo tengo toda la disposición de incorporarme”.

El parlamentario sería el primer militante democratacristiano en incorporarse a la campaña de Jara y participar oficialmente en la carrera presidencial.

El lazo político entre Eric Aedo y Jeannette Jara

El sábado 26 de julio, la Junta Nacional de la DC decidió plegarse a la candidatura de la exministra del Trabajo y Previsión Social. Tras la resolución de la colectividad, Aedo publicó en su cuenta de X: “Nos ponemos a disposición para construir un programa de gobierno que refleje los anhelos y esperanzas de nuestra ciudadanía”.

Al interior de la DC existían diversas posturas respecto a respaldar a Jara. Aedo pertenecía al sector que apoyaba sumarse a la propuesta del oficialismo y avanzar hacia una lista parlamentaria única. De hecho, un día después de las primarias, llamó en CNN Chile a “estar abiertos al diálogo, a dialogar con quienes vencieron en esas primarias. No hay que cerrar las puertas anticipadamente”.

Luego, el 3 de julio, se reunió con la abanderada presidencial y publicó en su cuenta de Instagram: “Arriba de la Jaraneta”.

