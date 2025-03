Aedo afirma que se abriría a una primaria con Jara, pero no con Jadue: “Con él tengo muchas más diferencias”

Consultado sobre si el exalcalde de Recoleta fuera escogido por el PC, el diputado de la DC respondió en CNN Chile: "Sería muy difícil ir a una primaria con alguien que, por ejemplo, está en una situación de investigación judicial".

Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana (DC), se refirió a la carrera presidencial en Hoy Es Noticia de CNN Chile.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre su postura respecto a si, en un eventual caso, Jeannette Jara participará en una primaria, la Democracia Cristiana se abriría a la posibilidad de estar presente, respondió: “Tengo la mejor opinión de Jara. Creo que es una persona que ha hecho un bien, ha hecho muy bien su tarea. Creo que es una persona de una apertura enorme, eso lo puede dar cuenta la propia derecha”.

“El proyecto de reforma previsional que tenía este gobierno fue trabajado por Jara y Mario Marcel con la propia derecha, y llegaron a un acuerdo. Si alguien me quiere decir a mí que ella no tiene capacidad de concordar cosas por el bien del país, yo estaría en absoluto desacuerdo. No tengo ni un problema con Jeannette Jara, tanto en lo personal como en lo político“, complementó.

Respecto a si fuera elegido por el PC el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Aedo planteó: “No, con él tengo mucha más diferencia, porque él sigue defendiendo que el gobierno, por ejemplo, de Maduro, entre otras cosas, es un gobierno democrático, que respeta los derechos humanos. Yo tengo una opinión contraria a aquello. Por eso yo no etiqueto a los partidos por lo que son, me refiero a las personas”.

En esa misma línea, Aedo concluyó: “Obviamente con Jadue tengo grandes diferencias, y creo que sería muy difícil ir a una primaria con alguien que, por ejemplo, está en una situación de investigación judicial, que está con arresto domiciliario. Creo que eso no es una buena señal política; esa es mi opinión. Cosa que no ocurre con Jara”.