Delpiano afirma que proyecto que ha llevado a cabo el Gobierno de Boric no es tan distinto a los que impulsó Bachelet

La ministra de Defensa aseguró que es posible que el Frente Amplio se adecuara o amalgamara con lo que ha sido el aporte desde el Socialismo Democrático, por lo que a su juicio la actual administración "no tiene un proyecto tan distinto" a cuando participó del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a cómo ha sido su trabajo en el Gobierno viniendo del Socialismo Democrático, además de qué tan vigente sigue dicha coalición luego de la derrota que significó la primaria oficialista.

En Tolerancia Cero la secretaria de Estado aseguró sentirse en una administración que “no tiene un proyecto tan distinto a los que estuve antes”, haciendo referencia a su participación en los distintos gobiernos de la exConcertación.

“O el Frente Amplio se adecuó o se fue amalgamando con lo que puede ser el aporte del Socialismo Democrático (…) No siento que haya un proyecto país, una propuesta, que sea tan distinta a la que yo viví con Bachelet uno o Bachelet dos”, aseguró la ministra.

Por otro lado, señaló que Socialismo Democrático y sus partidos no tienen un liderazgo claro, pero que las ideas impulsadas desde el sector no están fuera del debate público. En ese sentido, ejemplificó con lo que resultó en la reforma previsional.