Académico sobre las posibilidades de Bachelet frente a Matthei: “Es una carta cómoda, pero no es una carta segura”

Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile las apariciones públicas de la ex presidenta Michelle Bachelet de cara a las elecciones municipales y de gobernadores, así como el auge en las encuestas para postularse como candidata en las próximas presidenciales.

En este contexto, el académico remarcó que Bachelet tiene un liderazgo indiscutido por su trayectoria: “Ella es una marca que permite rápidamente una identificación”, planteó. Sin embargo, esto también tiene consecuencias, ya que podría frenar el ascenso de nuevas figuras del oficialismo.

Consultado sobre si es una opción segura para la centroizquierda, Feres respondió: “No, yo creo que es una carta cómoda, pero no es una carta segura. Los números no lo indican; digamos que no son preferencias que tengan la magnitud de su más fuerte contendora hipotética, quien es Evelyn Matthei, que está en un sólido 30%”