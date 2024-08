Abogado del CDE responde a Juan Pablo Hermosilla por sus críticas al Gobierno: “No se sabe si está hablando el abogado o el hermano”

Daniel Martorell, abogado del CDE, abordó CNN Prime los descargos del defensor de Luis Hermosilla contra el Presidente Boric y cuestionó su objetividad por la relación familiar con su representado.

Daniel Martorell, abogado y presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado(CDE), abordó en CNN Prime el rol de la institución en el Caso Audios y los descargos realizados por Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por lavado de activos, soborno, cohecho y delitos tributarios.

Consultado sobre la intervención del CDE y la gravedad del caso, Martorell explicó: “La Ley Orgánica del Consejo dispone que nosotros debemos actuar no solo cuando existe perjuicio, sino también cuando existen delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y delitos anexos. Dado el proceso de valoración que hacemos de los antecedentes, cuando concluimos que efectivamente hay bases válidas para deducir la querella criminal, actuamos”.

En cuanto al segundo punto, afirmó sin titubeos que el Caso Audios “pone en tapete de manera muy evidente lo que es la corrupción y cuáles son sus efectos”.

#CNNPrime | ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interviene en el Caso Audios y cuál es la gravedad que se le asigna? “Pone en tapete de manera muy evidente lo que es la corrupción”, dijo Daniel Martorelll, abogado del CDE 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/lMLoP2f6fM — CNN Chile (@CNNChile) August 29, 2024

Asimismo, se refirió a los descargos de Juan Pablo Hermosilla, quien señaló que el caso está “acotado”.

“Yo pienso completamente distinto. Lo que sabemos son los hechos, materia de formalización y la resolución que se adoptó por la jueza a partir de esos hechos. Incluso eso es tan contradictorio con la disputa que hubo respecto al plazo de investigación”, comentó.

Enfatizó que este caso “está recién iniciándose, por lo tanto, no se puede entender que sea un caso terminado. Recién se está con las diligencias, y vamos a tener algunos otros eventos”.

#CNNPrime | Daniel Martorelll, abogado del CDE, responde a Juan Pablo Hermosilla: “Uno no puede entender que sea un caso terminado, yo no comparto eso” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/MwzAQyYCmq — CNN Chile (@CNNChile) August 29, 2024

La periodista Mónica Rincón le preguntó si la ola expansiva en este caso no ha terminado. Martorell argumentó: “Yo pienso que no. Constantemente salen en la prensa nuevas comunicaciones, nuevos involucrados. Es una causa que tiene una ramificación muy importante porque va afectando a distintas personas y autoridades, por ende, no puede decirse que esto sea lo único que va a existir detrás de esta investigación”.

Por tanto, reiteró que, dada la estructura del caso, “uno puede deducir que habrá otros elementos presentes y otras personas involucradas”.

Los descargos de Juan Pablo Hermosilla

“Creo firmemente que no se ha vulnerado ningún derecho. Luis Hermosilla tuvo todas las oportunidades en su defensa para exponer lo que correspondía y entregar los elementos necesarios. Lo que ocurre es que, como abogado, cuando no se obtiene una resolución favorable, eso no implica que se estén vulnerando derechos”, afirmó el abogado del CDE sobre los derechos de Luis tras la intervención de su defensa en el punto de prensa.

En cuanto a los reclamos de Juan Pablo Hermosilla sobre las opiniones sostenidas por el Gobierno y el presidente Gabriel Boric, la conductora Mónica Rincón le preguntó si existen restricciones legales de manifestar su postura frente al Caso Audios.

“No tienen prohibición y ya podrá hacer comentarios de carácter político si corresponde que las autoridades lo hagan o no, pero yo entiendo que, una causa de esta naturaleza, con la importancia que tiene, las autoridades, independientemente de ser autoridades, también son ciudadanos de este país y pueden manifestar libremente una opinión respecto de las resoluciones que se van adoptando. Entiendo que eso no genera una crítica estructural sobre la invasión de un poder del Estado respecto de otro”, respondió el abogado del CDE.

Sobre si se ha vulnerado la presunción de inocencia de Hermosilla, como lo aseguró su abogado Juan Pablo Hermosilla, Martorell comentó: “Cuando uno escucha al colega Juan Pablo Hermosilla, no se sabe si está hablando el abogado o el hermano; en definitiva, hay una confusión debido a la carga emotiva que hace perder la perspectiva de objetividad que uno como abogado debe tener”.

Por otro lado, respecto a la petición de Juan Pablo Hermosilla de solicitar la copia del teléfono de su defensa y hacerla pública, la comunicadora le preguntó: ¿Es un acto de transparencia lo que pide o un amedrentamiento? Martorell respondió: “Yo creo que claramente es una amenaza que se está haciendo a través del contenido del celular. No quiero calificarlo, pero objetivamente, cuando uno escucha eso y se dice que puede haber otras personas, fiscales y todo, obviamente se está generando una suerte de amenaza a partir del contenido”.

🔴AHORA- Juan Pablo Hermosilla, abogado sobre la liberación de audios del celular de su hermano: “Abramos todos los llamados telefónicos y todos los mensajes que recibió Luis de jueces, ministros, miembros del Poder Judicial y fiscales”#HoyEsNoticiaCNN… pic.twitter.com/bEceAu8kvn — CNN Chile (@CNNChile) August 28, 2024

“Desde el punto de vista jurídico, dado que ese celular está incautado a través de una resolución judicial, aunque el celular pertenezca a la persona, en este caso al formalizado, la posibilidad de acceder a una copia o al contenido no es tan fácil de resolver”, concluyó.