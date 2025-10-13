A seis años del estallido social, Sepúlveda: “Debiésemos reflexionar sobre cómo enfrentamos esa crisis”

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, realizó una reflexión de cara a los seis años del estallido social. “Las efemérides sirven para volver a mirar el pasado y reflexionar para sacar lecciones para el futuro”, afirmó.

El próximo sábado se cumplen seis años del estallido del 18 de octubre. Es una fecha que, como se dice hoy, envejeció mal.

La última encuesta Panel Ciudadano muestra cómo evolucionó la percepción respecto del estallido. ¿Cuál es la principal emoción o sentimiento que tiene hoy sobre el estallido?, se le preguntó a la gente. Hace un año, el principal sentimiento positivo era la esperanza, con 18%, pero hoy llega apenas al 12%. En cambio, respecto de las emociones negativas hoy el 20% dice sentir rabia y el 19% siente frustración.

Hoy mismo, en entrevista con Iván Valenzuela en T13 radio, el rector Carlos Peña dijo que en la época del estallido la irracionalidad fue la regla general del país.

Dijo que todos, salvo pocas excepciones, se sumaron al desmadre físico, como quemar iglesias, o al desmadre moral, y otros al desmadre intelectual.

Su acusación a mi juicio más dura fue que, de lo que ocurrió el 18 de octubre y lo que siguió, fueron tan responsables quienes reflexivamente ejercitaron actos violentos, como quienes elaboraron coartadas para justificar o enmudecer frente a eso.

Las efemérides sirven para volver a mirar el pasado y reflexionar para sacar lecciones para el futuro.

Para esta efeméride habrá contenidos que permitirán hacer ese ejercicio. Por ejemplo, el jueves se preestrena la película La Fuente, inspirada en el caso del restorán de Carlo Siri cerca de Plaza Baquedano. También hay varios documentales sobre el hecho que se pueden encontrar en Youtube.

Creo que todos, incluidos los periodistas, debiésemos reflexionar sobre la manera en que enfrentamos esa crisis que cumple seis años.