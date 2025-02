A diversas edades: ¿Cuáles son los riesgos de consumir bebidas azucaradas?

En entrevista con CNN Chile, Andrea Didier, directora de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, conversó sobre el impacto de ingerir estos productos.

En los últimos años, el consumo de bebidas azucaradas se ha convertido en un hábito común en la vida diaria de millones de personas.

Estos productos suelen ser una opción rápida y refrescante, pero su impacto en la salud ha generado un creciente debate entre expertos y organizaciones de salud.

Diversos estudios han alertado sobre los posibles riesgos asociados a su ingesta frecuente, lo que ha llevado a algunos países a implementar medidas como impuestos y campañas de concientización.

¿Qué dicen los expertos?

En Entrevistas CNN, Andrea Didier, directora de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, partió aclarando que “cuando hablamos de las bebidas azucaradas estamos hablando de todas aquellas que son bebidas de fantasía, muchas de ellas carbonatadas, que además tienen altos índices de azúcar y que la hemos reemplazado por el agua como una forma de hidratación”.

En esta línea, reflexionó sobre la importancia de no incitar a los niños y niñas a consumir estos productos. “Los niños no quieren tomar bebidas, la primera vez le dimos nosotros. Entonces, si uno desde pequeño a los niños los deja solo tomar agua, y cuando digo agua es agua, no jugo saborizado, no agua saborizada, sino agua, no se genera un gusto sobre esto”, complementó.

Mira la entrevista completa