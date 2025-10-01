60% de los trabajadores en Chile duerme menos de 7 horas por preocupaciones: ¿Cuáles son los peligros?

En Entrevistas CNN, Viviana Alcaide, subgerente promoción de Salud en Mutual de Seguridad, conversó sobre los resultados de un preocupante estudio.

Un estudio de Mutual de Seguridad reveló que el 60% de los trabajadores duerme menos de siete horas diarias.

El 69% de las mujeres declaró haber perdido horas de sueño por preocupaciones, frente al 51% de los hombres, brecha similar respecto a niveles de estrés, donde mientras que el 44% de los encuestados dijo sentirse agobiado o tenso, en las mujeres la cifra asciende a 57%, mientras que en los hombres se sitúa en 32%.

Los efectos de dormir mal

En Entrevistas CNN, Viviana Alcaide, subgerente promoción de Salud en la Mutual de Seguridad, sostuvo que “las alertas se levantan en relación con la baja cantidad de horas de sueño que las personas declaran (…). Está muy lejos de la recomendación internacional, que es entre siete a nueve horas”.

“Otro tema que también está relacionado tiene que ver como con esta sensación de estrés o de agobio permanente, ya que hay un alto porcentaje de personas también haciendo una diferenciación entre hombres y mujeres que indican que se sienten agobiados o estresados de forma recurrente”, agregó.

Mira la entrevista completa