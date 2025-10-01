#LODIJERONENCNN Entrevistas CNN

60% de los trabajadores en Chile duerme menos de 7 horas por preocupaciones: ¿Cuáles son los peligros?

Por CNN Chile

01.10.2025 / 14:07

En Entrevistas CNN, Viviana Alcaide, subgerente promoción de Salud en Mutual de Seguridad, conversó sobre los resultados de un preocupante estudio.

Un estudio de Mutual de Seguridad reveló que el 60% de los trabajadores duerme menos de siete horas diarias.

El 69% de las mujeres declaró haber perdido horas de sueño por preocupaciones, frente al 51% de los hombres, brecha similar respecto a niveles de estrés, donde mientras que el 44% de los encuestados dijo sentirse agobiado o tenso, en las mujeres la cifra asciende a 57%, mientras que en los hombres se sitúa en 32%.

Los efectos de dormir mal

En Entrevistas CNN, Viviana Alcaide, subgerente promoción de Salud en la Mutual de Seguridad, sostuvo que “las alertas se levantan en relación con la baja cantidad de horas de sueño que las personas declaran (…). Está muy lejos de la recomendación internacional, que es entre siete a nueve horas”.

“Otro tema que también está relacionado tiene que ver como con esta sensación de estrés o de agobio permanente, ya que hay un alto porcentaje de personas también haciendo una diferenciación entre hombres y mujeres que indican que se sienten agobiados o estresados de forma recurrente”, agregó.

Mira la entrevista completa

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País UDI denunciará al presidente Boric ante la Contraloría: Lo acusan de usar cadena nacional para “atacar” a Kast y Matthei
Niña de dos años es elegida como la nueva “diosa viviente” en Nepal: Es venerada tanto por hindúes como por budistas
Frankenstein: Netflix publica tráiler de la película de Guillermo del Toro, con Jacob Elordi y Oscar Isaac
¿Qué es la glosa republicana y por qué genera debate en la discusión presupuestaria?
60% de los trabajadores en Chile duerme menos de 7 horas por preocupaciones: ¿Cuáles son los peligros?
FestiCiencia UTEM 2025 trae presentación sobre dinosaurios en Chile, experimentos en vivo y música carnavalera