5 momentos que dejó la entrevista a Sebastián Sichel en Tolerancia Cero

El candidato presidencial, Sebastián Sichel, fue entrevistado este domingo en el nuevo capítulo de Tolerancia Cero.

El ex presidente de BancoEstado y ex ministro se sometió a las preguntas del panel y analizó los principales desafíos de su carrera por la máxima magistratura del país, siendo la única carta independiente en la carrera a La Moneda de Chile Vamos. Además, se refirió a las primarias de su coalición, donde espera que lo inviten, y temas de debate público como la situación de violencia en la macrozona sur y el cierre de Punta Peuco.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Sichel en el quinto capítulo de la temporada 2021 del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por su postura política

“Yo creo que el eje izquierda-derecha en Chile se desdibujó completo hace mucho rato. Yo más bien me siento reformista y siento que el mundo de la derecha ha girado a un reformismo que no tenía anteriormente“.

2. Por su voto a favor de Bachelet en 2013

“En ese minuto la alternativa era Bachelet o Evelyn Matthei, que en ese minuto yo no sentía que me representaba (…) Probablemente, (Matthei) era de una derecha mucho más atávica a las reformas de lo que veo hoy día”.

3. Por primarias presidenciables de Chile Vamos

“Veo que la UDI ha tenido una actitud súper distinta, votaron en comité político y fue transversal. Me invitaron inmediatamente, teniendo al candidato que las encuestas dicen que es el más competitivo, después estoy yo o Evelyn Matthei. Y al otro lado, he visto muchas complejidades en algo tan simple, que es no sólo las declaraciones, sino un micrófono sea que yo quiero participar en las primarias”.

4. Por manejo del gobierno ante la pandemia

“Yo creo lo hemos hecho mal por dos cosas, primero, por exceso de confianza. En general, en el manejo comunicacional de una crisis te enseñan que tú no puedes celebrar sin salir de la crisis. Yo creo que hubo autoconfianza en este proceso final, creo que la vacuna nos hizo mal. Hicimos muy bien la vacunación, pero no era suficiente para detener la pandemia y que, por lo tanto, debimos dar mayores señales de riesgo en adelante”.

5. Por cierre de Punta Peuco

“En principio sí lo cerraría. No creo en privilegios carcelarios para nadie, sobre todo si fue a aquellos que violaron Derechos Humanos”.