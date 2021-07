El candidato independiente que compite en las primarias presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó un llamado a condenar la violencia. “Lo que me preocupa es que parece que es lo mismo alguien que hace un atentado que aquel trabajador que ha sido herido”, indicó el ex director de BancoEstado, quien agregó que “si no condenamos el terrorismo universalmente, lo que nos va a pasar es que el Estado de Derecho va a temblar y vamos a tener una democracia que tiembla, porque no somos capaces de protegerla con el ejercicio de la legítima fuerza del Estado”.