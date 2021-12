Helga Balich, manifestó que la muestra que se tomó al candidato de Apruebo Dignidad no fue informada en la entrevista epidemiológica. En tanto, el diputado Giorgio Jackson (RD) afirmó que se trata de "una muestra más de que no tendrán pudor en mentir y dañar la institucionalidad con fines electorales si es necesario", apuntando que es el propio Minsal quien dispone que el personal de salud no debiera considerarse como contacto estrecho.