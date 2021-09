La candidata presidencial y ex líder del Senado, Yasna Provoste, se defendió de las criticas tras respaldar con Wikipedia una afirmación en contra del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

La situación ocurrió cuando la abanderada de la DC acusó de “lobbista” al ex ministro, enrostrándole que cierta información publicada en la herramienta creada por Jimmy Wales y Larry Sanger lo dejaría en evidencia.

“Increíble que Wikipedia sea fuente confiable para una senadora”, replicó Sichel en la oportunidad.

Aquella intervención fue aclarada por la parlamentaria durante esta jornada, quien llamó a discutir el fondo más que la forma, pues aseguró que la información entregada está respaldada, por ejemplo, por la Ley de Lobby.

Lee también: Artés emplazó a Sichel en el debate: “¿De centroderecha? ¡De derecha! Dilo con ganas, hombre”

“Yo entiendo que a algunos no les haya gustado la fuente, y si no les gusta Wikipedia, pueden ir a LinkedIn, si no les gusta eso pueden ir a su biografía, también lo pueden encontrar. Si no les gusta eso, pueden ir a la plataforma oficial de la Ley de Lobby, donde la empresa a la que prestó servicios está catalogada como una empresa de Ley de Lobby”, espetó Provoste en medio de un acto relativo al inicio de su campaña en terreno.

La candidata sostuvo que el ex presidente de BancoEstado “está preocupado de proteger los intereses de los empresarios y de aquellos que durante años hizo lobby a favor de ellos para que las cosas no cambiaran”.

“Hay quienes no quieren que cambie nada porque son más fieles a los intereses de los poderosos”, concluyó.