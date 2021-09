Artés emplazó a Sichel en el debate: “¿De centroderecha? ¡De derecha! Dilo con ganas, hombre”

En medio de la sección “preguntas cruzadas” del debate presidencial organizado por CNN Chile y Chilevisión, el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, criticó al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, tras los dichos de este en relación a su posición política. “Soy el candidato de la centroderecha sin complejos”, dijo el ex ministro antes de ser interrumpido por Artés, quien lo invitó a “decir con ganas” que no pertenece a ese sector, sino que a una derecha más arraigada. Asimismo, el dirigente social hizo hincapié en que el ex secretario de Estado “está apoyado por partidos políticos”. “Soy muy orgulloso de ser una persona de centro, como la gran mayoría de los chilenos”, replicó Sichel junto con pedirle al profesor que respetara su intervención.