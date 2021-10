El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira afirmó que si el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sigue “atacando” a su contendor del Frente Social Cristiano (FSC), José Antonio Kast, “se va a ir quedando solo”.

A través de una breve declaración, el parlamentario oficialista cuestionó los emplazamientos y críticas que el postulante de su coalición le ha hecho al líder del Partido Republicano, luego de haberlo superado en la carrera presidencial, según algunas encuestas de opinión.

“No me está gustando la estrategia de Sichel de pegarle a Kast, porque nuestro adversario hoy es la izquierda radical, es el comunismo”, afirmó Moreira.

“La verdad es que si Sichel sigue atacando a Kast, se va a ir quedando solo”, concluyó.

Sichel evita responder por eventual acuerdo con Kast

Durante esta mañana, Sichel evitó responder en distintas oportunidades si realizaría un acuerdo con Kast en caso de pasar a una segunda vuelta presidencial.

De hecho, el ex ministro expresó tener diferencias con el ex diputado y señaló: “nosotros participamos en una primaria abierta de un sector político que en general tenía diferencias y estuvimos dispuestos a ponernos de acuerdo en un proyecto común. No soy un caudillo, no decidí andar solo con mi partido, sino que decidí esa diversidad. Tienes complejidades”.

También manifestó que tienen desacuerdos políticos en ciertos aspectos del programa de gobierno.