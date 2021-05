La candidata a la reelección por el municipio de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la polémica al interior de la UDI para definir su carta presidencial, donde ella busca ser elegida junto a Joaquín Lavín.

“Estoy molesta, deprimida no. Yo no me he bajado, pero no hay duda alguna que el lunes me van a bajar“, aseguró Matthei en camino a su local de votación durante este sábado.

Asimismo, fue consultada sobre si votaría por Lavín en caso de no ir como la abanderada de la tienda gremialista en las primarias presidenciales de Chile Vamos.

“El voto es secreto, ustedes saben que en general no doy a conocer mi voto”, aseveró la aspirante a La Moneda. Ante esta respuesta, la periodista Mónica Rincón le preguntó: “¿No sería lo obvio que usted votara por él que es de la UDI?”.

“Sabes que no, porque en realidad lo que estamos buscando es un candidato para Chile Vamos, no para la UDI. Lo que estamos buscando es el mejor o la mejor que nos pueda representar a todos”, respondió Matthei.

Además, aseveró que “hace mucho rato me siento mucho más conectada con una responsabilidad hacia la coalición que hacia un partido”.

“Yo voy a votar por la persona que en ese momento crea que tenga las mejores posibilidades (…) puede ser de cualquier partido de la coalición o independiente“, confirmó.