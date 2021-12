A poco más de 48 horas para que se concrete la segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, ambos candidatos han comenzado a desplegar sus últimas fuerzas de campaña antes de los comicios de este domingo.

En ese contexto, es que el abanderado de Apruebo Dignidad recibió un inesperado nuevo respaldo internacional por parte del reconocido cantante y compositor español, Joan Manuel Serrat, quien compartió un video llamando a botar por el diputado de Magallanes.

“Queridas amigas y amigos de Chile, soy Joan Manuel Serrat y desde Barcelona quería hacerles llegar a todos ustedes mi más cariñoso y fraternal saludo. Quiero estimularles para que el próximo domingo 19 salgan todos a votar“, aseguró el intérprete.

El artista también aseguró que “si yo pudiera, si me dejaran, si yo fuese chileno el día 19 me levantaría temprano y me iría a votar feliz por Gabriel Boric. Piensen que el futuro está en juego y en sus manos. Que viva Chile”.

El respaldo del artista se suma al de otras celebridades que han manifestado su apoyo al representante de la centro izquierda, tales como el actor Pedro Pascal, el filósofo Slavoj Žižek y el rapero puertorriqueño, Residente.

“Mi interés no es meterme en algo que no vivo o no entiendo porque no soy chileno, pero es muy preocupante ver como en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible retrogrado y oscuro como Kast”, dijo el cantante boricua en el video que publicó respaldando a Boric.