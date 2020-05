VIDEO RELACIONADO – Latam anuncia despidos por la pandemia del COVID-19 (01:35)

Latam Airlines informó el viernes pasado que despediría a más de 1.400 trabajadores en Chile, Colombia, Ecuador y Perú debido a la crisis económica producida al interior de la industria por la pandemia del nuevo coronavirus. Es por eso que este miércoles, las familias y funcionarios afectados piden a la empresa reconsiderar la medida.

“Queremos dirigirnos a los directivos y gerentes de Latam, rogando que se revalué esta decisión, más aún en estos difíciles momentos de pandemia, de problemas económicos y desempleo”, comienzan diciendo en una carta.

En el documento sostienen que no son ajenos al “momento complejo” que cruza al sector aeronáutico, “pero con humildad, pensamos que lo más importante para nuestra empresa es poder resguardar los puestos de trabajo en este difícil momento, algo que se comprometió al aplicar el recorte del 50% de nuestros salarios”.

“Somos familias, tenemos hijos/as, y que debemos continuar pagando estudios, salud, que tenemos deudas, como la gran mayoría de las familias chilenas, y esta situación de quedar sin trabajo, en pleno auge de la pandemia, con el desempleo aumentando, nos deja en la incertidumbre total, sin poder estar tranquilos ni saber qué decirles a nuestros hijos/as”, añaden.

Es por eso que piden a la empresa “se ponga en nuestro lugar” y piden evaluar otras alternativas para enfrentar la crisis económica que viene aparejada del COVID-19. “El 30 de abril vimos en las noticias que los accionistas de nuestra empresa Latam se repartieron US$ 57 millones, pero no entendemos cómo es que, para nosotros y a nuestras familias no se puede destinar una parte de esos recursos“, agregan.

“Con menos de US$ 1 millón se podría pagar 3 meses de salarios para las 290 familias que en Chile quedamos sin nuestro sustento. No pedimos más, solo poder seguir trabajando para el futuro de nuestras familias y el de todos nuestros compañeros”, solicitan en la misiva.

Finalmente, concluyen que “pedimos la reincorporación de todos, y que don Roberto Alvo y la gerencia puedan reconsiderar las decisiones que se están tomando. Esperamos de todo corazón que esta decisión pueda ser revertida y volver a nuestros puestos de trabajo”.

Al momento de informar los despidos la semana pasada, Roberto Alvo, CEO de la aerolínea, sostuvo que “lamentablemente llegamos a la conclusión que no tenemos ninguna otra opción que empezar a achicar el grupo. Eso significa entre otras cosas, dejar ir a algunas de las personas que trabajan con nosotros“.