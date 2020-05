Un grupo de académicos, gremiales y parlamentarios se auto convocaron en una Mesa Ampliada para la educación, buscando realizar propuesta sobre las condiciones sanitarias para el regreso a clases, prueba Simce y modificación del currículum frente a esta crisis sanitaria.

La diputada Cristina Girardi (PPD), quien es parte de esta Mesa por la Educación, conversó en CNN Chile sobre estos temas. Además, habló sobre la canasta entregada por el Gobierno, la utilización de los recursos públicos y la solvencia económica de quienes no están trabajando producto de la cuarentena total.

“Nosotros le habíamos planteado al ministro de Educación todo esto. Dado la convocación anticipada de las vacaciones, dado la vuelta a clases y una serie de situaciones, planteamos una mesa educacional, así como se realizó una mesa COVID-19. El Ministerio de Educación nunca respondió, por eso decidimos autoconvocarnos junto con las organizaciones sociales que tienen que ver con la educación”, planteó.

Justamente, el fin de esta mesa educacional, según la parlamentaria PPD, es “que aparte de las propuestas que podamos construir desde este espacio, es generar las presiones necesarias para obligar al gobierno que escuche porque nosotros no sabemos con quiénes están dialogando. Porque si todos los actores sociales dicen una cosa y el gobierno dice que ha hablado con los actores sociales y dicen algo completamente contrario, hay un problema serio de comunicación”.

Con respecto a la prueba Simce que fue aprobada por el Ministerio de Educación, aclaró que “todos los académicos dicen que el Simce es una prueba innecesaria, absolutamente contraproducente a estos tiempos. Ya existen problemas de salud mental importantes entre los profesores, los alumnos y los apoderados que muchos están sin trabajo (…) Esta prueba es carísima, cuesta casi $20 mil millones. Esos recursos se deberían usar para completar las canastas para los escolares que hoy día no se están entregando”.

Con respecto a cómo ha afectado la cuarentena total al distrito de Girardi, específicamente en la comuna de Cerro Navia, agregó que “si nosotros queremos que haya una cuarentena total, hay que asegurar que la gente no se muera de hambre. Si conversas con los vecinos o feriantes de Cerro Navia, ellos han dicho que tienen que elegir si se muero de hambre o se mueren de COVID-19, entonces si la gente no tiene recursos, claramente va a salir a buscarlo incluso sabiendo que está infectado”.

“No sabemos la fecha de entrega de cajas de alimentación para los vecinos de Cerro Navia. Yo he planteado que los recursos se entreguen a los municipios, porque vemos que estas canastas son puros tallarines. Hay que tener en consideración que si no hay vacunas o remedios para sanar el coronavirus y lo único que te puede ayudar es nuestro propio cuerpo y la buena alimentación es lo único que lo fortalece. Hoy día tenemos que entregar no solo lo que venden los supermercados, si no que hay que entrar alimentación sana: frutas y verduras. Hay que trabajar con los feriantes y eso lo pueden hacer mucho mejor los alcaldes de cada comuna”, agrega.

Con respecto a la inauguración del Hospital Félix Bulnes y su capacidad para la gente del sector poniente de la Región Metropolitana, dice que “se deberían haber tomado otras medidas. En vez de haber arrendado Espacio Riesco y adelantar el funcionamiento de hospitales que no estaban listos todavía, yo creo que hay que reincorporar al sistema de salud el Hospital de Carabineros, el Hospital Militar… porque esos son centros que funcionan con recursos públicos”.

“Hay muchas cosas que el gobierno propone que uno no entiende. Existen herramientas y no son aplicadas en pro de ayudar a las personas y que estén en buenas condiciones en sus casas”.

