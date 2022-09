El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) podría tener este lunes una jornada clave, luego que el jefe del comité de senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, anunciara que buscará ponerlo en tabla para que sea ratificado el miércoles en la Sala del Senado.

Durante la presente jornada se realizará la habitual reunión de coordinación de comité de senadores. Será en esa instancia cuando Moreira, junto con otros parlamentarios de la coalición opositora, traten de poner el acuerdo transnacional en la agenda de la Cámara Alta.

“Ya ha pasado demasiado tiempo y es por eso que vamos a ponerlo en tabla para el próximo miércoles en el Senado, donde tenemos los votos suficientes para que sea aprobado”, dijo el senador.

El parlamentario aseguró que el tratado contará con “los votos para la aprobación final, porque existen compromisos tanto en Chile Vamos en un 100% y también en la centroizquierda democrática”.

Según Moreira, una vez implementado el TPP11, “en momentos de crisis como los que estamos viviendo, va a permitir que nuestra economía se abra y que tengamos una proyección económica muy importante, dado que estamos hablando de un mercado de más de 512 millones de habitantes”.

Gobierno presentaría iniciativa separada

En medio su viaje a Nueva York (Estados Unidos) acompañando al presidente Gabriel Boric con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “si el proyecto va a la votación en la Sala (del Senado), el Gobierno no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad, no va a entorpecer ese proyecto”.

Además, anunció que “si el proyecto se aprueba, el Gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales, porque eso también requiere legislación, dado que ese es un tema que sí está en el programa de gobierno”.

“Confiamos en que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición respecto de ese proyecto, independientemente de la posición que hayan tenido en la votación del tratado principal, y si se aprueba la incorporación de Chile al CTPPP también nos vamos a preocupar de alentar a que este conjunto de países jueguen ese papel más activo en lo que son las discusiones sobre comercio internacional en un momento en que el mundo tiende a polarizarse como producto de este conflicto entre las dos principales economías del mundo”, sentenció.