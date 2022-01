(Agencia Uno) – Sin modificaciones respecto de su texto original, luego de revisarse un conjunto de indicaciones en la Comisión de Economía, la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite el proyecto que prorroga los efectos de la Ley 21.249, que prohíbe el corte de suministros de servicios básicos para determinados clientes, como consecuencia de los efectos de la pandemia.

La iniciativa mantiene el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto implica que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, así como las distribuidoras de electricidad y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes usuarios: Residenciales o domiciliarios; hospitales y centros de salud; cárceles y recintos penitenciarios; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores; bomberos; organizaciones sin fines de lucro y microempresas.

La propuesta enmienda la fecha del plazo a considerar para el mecanismo de prorrateo. Así, se considerarán las deudas contraídas entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

El resto de las disposiciones de la ley se mantienen salvo la que obliga a las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica a proveer con normalidad sus servicios a las distribuidoras domiciliarias y a las cooperativas eléctricas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como para facultar hasta esa fecha el pago en cuotas, sin multa, intereses o gastos asociados, de parte de las cooperativas eléctricas.

En el debate, los diputados Raúl Saldívar (PS), Jaime Naranjo (PS) y Boris Barrera (PC) defendieron el proyecto. Si bien reconocieron la voluntad de las empresas de no efectuar cortes en enero, plantearon que ello no puede quedar a su solo arbitrio. En tal plano, acotaron que la iniciativa es necesaria para regular una problemática que afecta a muchas familias chilenas que no pueden enfrentar las deudas contraídas en la pandemia.

Por otra parte, criticaron la posición del Ejecutivo. Lamentaron la reacción tardía, habiéndose presentado el tema en la Comisión de Economía meses atrás. Así, refutaron que se ingresara recién a fines del año pasado una propuesta, excluyéndolos, además, de las negociaciones.