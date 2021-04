Iris Fontbona y su familia (74º) son los chilenos que ocupan el primer puesto a nivel nacional entre los más ricos, de acuerdo al tradicional ranking de la revista Forbes. La viuda de Andrónico Luksic Abaroa alcanzó este año una fortuna de US$ 23.300 millones, lo que representa un aumento de US$ 12.500 millones.

Fontbona es la única posicionada en el Top 100 y la décima mujer más rica en el mundo.

En el listado chileno le sigue el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou (705º), con US$ 4.100 millones, mientras hace un año tenía un patrimonio de US$ 1.700 millones.

En tercer lugar figura Horst Paulmann (fundador de Cencosud) y familia (925º), con US$ 3.300 millones, mientras que en cuarto lugar figura el presidente Sebastián Piñera y su familia (1.064º), quienes incrementaron su fortuna en US$ 300 millones, alcanzando US$ 2.900 millones.

Lee también: FMI sigue mejorando proyección de Chile y prevé crecimiento del PIB de 6,2% para 2021

Los otro cuatro nombres que figuran en el ranking son Roberto Angelini (1.580º), Álvaro Saieh (1.750º), Patricia Angelini (1.931º) y Luis Enrique Yarur (2.263º).

Con esto, las fortunas de los más ricos chilenos alcanzaron los US$ 40.300 millones, es decir, aumentaron un 73% respecto al año anterior.

A nivel mundial, los millonarios aumentaron su patrimonio en más de 5 billones de dólares, una cifra récord. Esto, gracias al auge de las criptomonedas, el aumento de las Empresas de Adquisición de Propósito Especial, las aperturas en bolsa y el boom de las compañías relacionadas al enfrentamiento de la pandemia.

En el mundo, la persona más rica es el dueño de Amazon, Jeff Bezos, con una fortuna de US$ 177 mil millones.

Le sigue Elon Musk, dueño de Tesla, con US$ 151 mil millones.