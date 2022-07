(CNN) – Ha sido un año completamente brutal para los inversores en bitcoin y otras criptomonedas.

El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor en 2022. Ahora, con un precio que ronda los US$ 23.000, se encuentra casi 65% abajo de su máximo del año pasado de casi US$ 70.000. El valor de todas las criptomonedas ha caído de unos US$ 2.2 billones a finales de 2021 a poco más de un billón.

Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, representa un 42% del mercado total, pero 2022 ha sido igual de difícil para los propietarios de otros valores cripto como Coinbase. Las acciones de la plataforma de comercio de criptomonedas han caído un 75% en lo que va del año. Las acciones de su competencia Robinhood han perdido la mitad de su valor.

Todavía hay esperanza de que haya pasado lo peor. El bitcoin ha recuperado más del 15% en la última semana, y dos criptomonedas importantes han tenido un repunte aun mayor.

Solana aumentó más de 35% en los últimos siete días, mientras que el ethereum ha crecido casi 45%. El ether, la segunda criptomoneda mejor valuada, se utiliza ampliamente para financiar adquisiciones de NFTs, tokens no fungibles, los valores digitales que han arrasado con el mundo de los coleccionables.

Coinbase también ha tenido un repunte y había subido un 9% el lunes. La empresa de software MicroStrategy, que contaba con casi 130.000 bitcoins en su cuenta hasta el 30 de junio, tuvo un repunte de más del 35% en los últimos cinco días.

El repunte de las criptomonedas podría servir de validación para los defensores del sector. Al mismo tiempo, podría representar un recordatorio de que el mercado emergente seguirá siendo volátil por ahora.