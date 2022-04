(EFE) – La aceleración de la inflación en Argentina, problema endémico del país, ha avivado entre los expertos y algunos sectores políticos el debate sobre un eventual reemplazo del peso por el dólar, en una economía ya considerada bimonetaria por el histórico uso que los argentinos hacen del dólar para ahorrar y como refugio ante la siempre devaluada divisa local.

El debate lo pusieron sobre la mesa el diputado de ultraderecha Javier Milei, quien quiere ser candidato a presidente en 2023, quien además ha propuesto eliminar el Banco Central, y el diputado Alejandro Cacace, de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, quien presentó un proyecto para adoptar el dólar como moneda de curso legal en Argentina.

Quedó así instalado en un contexto de índices de inflación cada mes más altos, 55,1% interanual en marzo pasado, que promete elevar aún más las cifras de pobreza, lo que hace que crezcan las dudas de que se pueda volver la hiperinflación que ya se vivió a fines de los 80.

Argentina instauró la paridad entre peso y dólar, el famoso 1 a 1, durante los 90, un paréntesis en el que el país logró prácticamente erradicar la inflación, aunque ese sistema concluyó en forma traumática en 2002. Desde entonces, la inflación ha subido escalonadamente, con una dinámica propia respecto del efecto de la guerra en Ucrania. Las expectativas se acercan al 60% en 2022, por encima de lo que prevé el acuerdo que Argentina firmó el mes pasado con el Fondo Monetario Internacional.

Lee también: El FMI y Banco Mundial reevalúan una economía marcada por la inflación y la guerra

Los argentinos están al tanto del tipo de cambio y son una de las sociedades que más billetes físicos atesora como parte de los más de US$ 200 mil millones que mantiene fuera del sistema financiero local. La pregunta es si aceptarían una dolarización plena.

Varios son los argumentos técnicos de economistas que indican que Argentina no podría, o no le conviene, dolarizar como lo han hecho, por ejemplo, Ecuador o El Salvador. Para Roque Fernández, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central de Argentina, “políticamente no están dadas las condiciones“, porque “para que sea una dolarización sostenible en el tiempo se requieren reformas estructurales creíbles” para bajar el gasto público a la mitad, al 20% del producto interno bruto (PIB), y que se financie con impuestos comunes renunciando a la emisión de deuda y de moneda local.

“Sí puede ocurrir una dolarización de hecho“, estimó Fernández, pero “con todos los costos para Argentina que eso significa”, porque no estaría participando del señoreaje ni de los mercados internacionales, en tanto debería afrontar el costo de los aviones para recambiar los billetes por el deterioro.