El miércoles comenzó el debate y votación en la comisión de Constitución de la Cámara sobre el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales, iniciativa que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo y a la que éste decidió poner discusión inmediata en el Congreso para “despejar certezas jurídicas”.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la comisión, Marcos Ilabaca, señaló que la urgencia del Gobierno “es una medida absolutamente inédita e implica que en un plazo de seis días tenemos que despachar el proyecto en el proceso de discusión legislativa y esto se debe principalmente a la necesidad del Gobierno de poder zanjar rápidamente un tema político que los tiene muy complicados en esos términos”.

“Ellos alegan que necesitan dar más claridad a los mercados. Lo cierto es que hoy, la derecha en particular, tiene una situación complicada con problemas de liderazgo interno donde su candidato, Sebastián Sichel, ha intentado ordenar las huestes oficialistas y el Gobierno está haciendo todo lo posible para lograr ordenarlo en esta antesala del proceso electoral”, manifestó.

“¿Y cómo se ordena? Primero, forzando la discusión lo más rápidamente posible y obviamente en un período donde los partidos tienen aún mucha influencia respecto de las decisiones que vayan a adoptar sus parlamentarios, sobre todo en una época donde los apoyos para la reelección son súper importantes”, aseguró Ilabaca.

El Gobierno ha argumentado que con esta acción busca adelantarse a un escenario micro y macroeconómico en el cual “podría” verse afectado el país debido a una posible inflación.

Al respecto, el diputado dijo que “en ningún caso esa es la respuesta. En los primeros tres retiros, el Gobierno siempre intentó ordenar a sus parlamentarios y nunca pudo. Y hoy día cambió la estrategia, de esta de seducción que utilizo en los primeros retiros, hoy día con la presión y apurar la discusión parlamentaria, porque lo que opina es que ‘si llegamos a perder el cuarto retiro, nos quedan dos meses de aquí a las elecciones para poder resolver nuestros problemas de conducción. Si ganamos, es decir, el retiro se rechaza, el costo político en dos meses se olvida y podemos generar los apoyos suficientes en este período'”.

“El tema macroeconómico, hoy día, el Gobierno lo tiene absolutamente superado y es un asunto secundario, porque también tenemos que poner cifras sobre la mesa y cuando nos dicen: ‘oye, el ingreso de esta cantidad importante de millones de dólares al mercado puede implicar un alza de los precios’, resulta que la inflación no está marcada por este ítem en particular, porque el 50% de los ahorros forzosos retirados por los trabajadores están ahorrados en otros sistemas complementarios, no han salido al mercado”, enfatizó Ilabaca.

Finalmente, expresó que “el Gobierno lo que está haciendo en una maniobra desesperada es tratar de salvar a su candidato presidencial, Sebastián Scihel, porque sabemos muy bien que cada día cae en la encuesta y es necesario apoyarlo en términos concretos, absolutamente directos, para que no siga enfrentando este conflicto”.