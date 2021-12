Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo sancionó a la compañía Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., al ex presidente del directorio, Hernán Errázuriz, su ex director Jorge Molina, y el ex gerente general, José Manuel Camposano.

La CMF detalló que esta sanción se debe a una serie de irregularidades detectadas en la suscripción de pólizas de seguros de vida y accidentes personales entre la compañía y los sindicatos de Codelco N° 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y Radomiro Tomic.

La entidad recabó testimonios, instrumentos, antecedentes y descargos. Tras ello, el Consejo estimó que las infracciones cometidas son graves, ya que “afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas (…) y menoscaban la confianza depositada en el mercado asegurador”, señalaron.

La Comisión aplicó multas de 7.500 UF a la compañía de seguros, 2.500 UF a su ex gerente general y 600 UF cada uno a su ex presidente y ex director.https://t.co/sfRCp786UF pic.twitter.com/J0A1nYRmrE — CMF Chile (@cmfchile_) December 27, 2021

La institución detalló que la compañía de seguros deberá pagar una multa de 7.500 UF. “La compañía ingresó su auto denuncia en febrero de 2020. Su colaboración le permitió a la Unidad de Investigación tener elementos de prueba necesarios, rebajándose la sanción en un 50%”.

Por su parte, el ex gerente general José Manuel Camposano fue multado con 2.500 UF por no actuar oportunamente “frente a situaciones irregulares en torno a las pólizas de vida y de accidentes personales asociadas a los sindicatos de las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic”.

Hernán Errázuriz, ex presidente del directorio, deberá pagar una multa de 600 UF por “infracción al deber de cuidado y diligencia”, al igual que el ex director Jorge Molina, quien deberá pagar el mismo monto. Ninguno de los dos informó oportunamente sobre las irregularidades en torno a los seguros.