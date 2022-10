El presidente Gabriel Boric reconoció que sus reparos sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) “han variado” y cuestionó la “cierta impermeabilidad a los argumentos” que existe en la discusión sobre el tema.

En entrevista con Radio Sol, el mandatario dijo que “en esta discusión muchas veces pareciera que hay una cierta impermeabilidad a los argumentos, a los hechos, de lado y lado. Por eso es importante poner la pelota al piso”.

“Después de la salida (del acuerdo) de Estados Unidos (en el gobierno de Trump) y el ingreso de Canadá, bajo el liderazgo de Justin Trudeau, cambian ciertos aspectos que eran los más críticos para nosotros y fue lo que movilizó. Yo estuve abiertamente en contra y voté en contra del TPP11 en la Cámara de Diputadas y Diputados”, indicó.

En eses sentido, el mandatario comentó que “se eliminó todo el capítulo de propiedad intelectual, que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba muchísimo, en particular el tema de la propiedad de los remedios que nosotros estimábamos que podrían causar un perjuicio muy grande a la población, y favorecer a las grandes multinacionales y grandes empresas. Sin embargo, subsiste otro punto que para nosotros es crítico que es el mecanismo de resolución de controversias”.

Respecto a esta resolución de conflictos, el jefe de Estado indicó que “no somos solo nosotros”. “Desde la Unión Europea, en particular, se ha iniciado un proceso de debate respecto de estos mecanismos que son tribunales ad hoc que se generan para conflictos entre los inversionistas y los estados, que desde nuestra perspectiva, y desde la Unión Europea, reducen la soberanía de los estados para poder desarrollar políticas estratégicas”, indicó.

“Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que respetamos la soberanía del Congreso y del Senado, por lo tanto nosotros vamos a cumplir el mandato que tenemos desde allí. No quiero entrar en una guerra con el Senado desde ningún punto de vista, lo necesitamos para aprobar la reforma tributaria, la reforma de pensiones, por lo tanto, tenemos que tener un debate republicano en torno a estas cosas”, agregó.

Side letters con México y Nueva Zelandia

En dicha relación, el presidente dijo que, como Gobierno, “lo que vamos a hacer es tratar de conseguir las cartas laterales con diferentes países”, y añadió: “ya las conseguimos con México y Nueva Zelanda, estamos bien avanzados con Perú, hemos tenido una conversación interesante con Australia y con Vietnam”.

El mandatario también llamó a “salir de la caricatura”, y aseveró que su deber “como presidente es resguardar los intereses de Chile y eso es lo que estamos haciendo”.

Finalmente, manifestó esperar que el proceso del tratado “sea breve. No quiero decir un plazo específico porque depende de conversaciones que no somos los únicos que somos parte (…) Espero que podamos avanzar lo más rápido posible, esto lo estamos tomando con mucha celeridad, por insisto, acá no se trata de generar un gallito con el Senado, queremos que cada uno respete las atribuciones de los diferentes poderes, y no me cabe duda de que vamos a salir airosos de este tema”.