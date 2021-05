Un informe de Citrix Systems detectó que las personas pertenecientes a la generación “nativa digital” ya no están interesadas en volver a trabajar a tiempo completo en oficinas y que, como es de esperar, son mucho más conocedoras de la tecnología que cualquier generación anterior a ellos.

El estudio “The born digital effect” presentó la información obtenida de mil líderes empresariales y dos mil trabajadores en 10 países. De estos últimos, 750 eran miembros de la Generación Z, lo que significa que nacieron después de 1997, y 1.250 eran Millennials, que nacieron después de 1981.

Los resultados del sondeo arrojaron que el 87% se centra principalmente en la estabilidad profesional, la seguridad y un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida.

Asimismo, el 90% de los encuestados no tiene interés en regresar al trabajo de oficina a tiempo completo una vez que la pandemia del COVID-19 haya terminado.

Más de la mitad prefiere un modelo de trabajo híbrido en el que puedan trabajar desde casa la mayor parte del tiempo o todo el tiempo, mientras que el 18% prefiere una metodología en el que laburen más desde la oficina.

Además, los resultados apuntan a que el 20% quiere una división equitativa entre trabajar desde casa y una oficina.

Sólo el 10% quiere desempeñarse a tiempo completo de manera presencial.

90% of Millennial and Gen Z employees do not want to return to the office full-time, according to a study.

Millennials and Gen Z-ers value work-life balance more than Gen X-ers and Boomers, data shows, psychology professor Jean Twenge tells @smerconish. https://t.co/3jhu401QAV pic.twitter.com/17dS6My9lj

— CNN (@CNN) May 29, 2021